ТАСС

Ростех: отрасль должна быть готова к упрощенному экспорту гражданского оружия

717
Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко
Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой Ростеха

Оружейную отрасль нужно приготовить к работе в условиях нового ФЗ, который упростит порядок экспорта гражданского оружия в дружественные государства

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Оружейную отрасль России необходимо подготовить к упрощенному порядку экспорта гражданского оружия в дружественные страны, который будет введен новым ФЗ в 2026 году. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко в кулуарах III Всероссийского форума оружейников.

"Очень важно, чтобы механизмы поддержки экспорта российских оружейников начали работать сразу с момента вступления закона в силу. Оставшееся время - а его осталось не так много - необходимо использовать для подготовки подзаконных нормативных актов правительства Российской Федерации, а также национальных стандартов в оружейной сфере", - сказал Евтушенко.

По его словам, в России идет работа по снятию изживших себя административных барьеров в отношении взаимной торговли гражданским оружием с дружественными странами. В частности, принят федеральный закон №210-ФЗ, который вступает в силу в марте 2026 года и вводит упрощенные механизмы экспорта гражданского оружия и патронов к нему.

III Всероссийский форум оружейников состоялся 16 сентября в Москве. День оружейника отмечается в России 19 сентября. 

Страны
Россия
Компании
Ростех
