В зоне СВО заметили «мохнатый» БТР-82А

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

В зоне СВО заметили БТР-82А с «мохнатой» защитой от дронов

Российские бойцы в зоне СВО оснастили бронетранспортер БТР-82А дополнительной защитой от дронов из стальных тросов. Соответствующий снимок публикует Telegram-канал «Уголок Ситха».

На фото можно заметить БТР-82А со стандартным комплектом дополнительной защиты, который состоит из накладной брони и решетчатых экранов. Эти конструкции дополнили «мангалами» для защиты верхней полусферы машины. Также к защитным конструкциям приварили пучки прутов и волокна стальных тросов.

«Мохнатая» броня должна задержать дрон или привести к преждевременному взрыву боевой части на расстоянии от брони машины.

Базовая броня БТР-82А обеспечивает защиту экипажа от пуль и осколков. Машина, вмещающая семь пехотинцев, вооружена автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и пулеметом.

Ранее в сентябре на улицах белорусского города Гродно заметили новейший российский БТР-22. Перспективный бронетранспортер отличается от БТР-82А компоновкой с выходом для экипажа в корме. Броня БТР-22 защищает от бронебойных пуль калибра 12,7 миллиметра.

Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
