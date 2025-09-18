Войти
Военное обозрение

БМП «для бедных»: израильское превращение M113

873
0
0

Источник изображения: topwar.ru

БТР М113 начал поступать в войска в 1960 году. Прошло 65 лет, но многие из 80 тыс. выпущенных к настоящему времени машин этого типа всё ещё находятся в строю. М113 машина уже старая, но весьма боеспособная благодаря своей простой и неприхотливой конструкции. Более того, это одно из самых универсальных изделий, поскольку на его базе было выпущено множество модификаций для самых разных целей.

Поэтому модернизация М113 – это практичное решение для десятков операторов, продолжающих использовать эту модель и к тому же более дешёвое, чем покупка новой, более совершенной, но и гораздо более дорогой бронетехники. В настоящее время М113 используется в двух войнах в украинской и израильской армиях, где считается весьма полезной машиной.

Источник изображения: topwar.ru

На этой неделе израильская компания Rafael опубликовала видеоролик, демонстрирующий проект превращения M113 в мощную боевую единицу, отметив:

Модернизация существующих парков ББМ представляет собой экономически эффективную и своевременную альтернативу приобретению новой техники, позволяющую вооружённым силам быстро повышать эксплуатационные возможности, продлевать срок службы платформ и реагировать на меняющиеся угрозы на поле боя.

В видео предлагается заменить двигатель, поскольку силовые агрегаты большей части М113 уже устарели. Более мощная установка позволит разместить дополнительную броню на борта, лобовую часть, заднюю аппарель и днище машины, что обеспечит лучшую защиту от стрелкового оружия, РПГ, ПТУР и мин. Однако следует отметить, что форма корпуса М113 весьма ограничивает противодействие этим угрозам.

Источник изображения: topwar.ru

Интересным моментом стала реконструкция десантного отделения: прежние старые скамейки по бокам машины были заменены эргономичными индивидуальными сиденьями. Однако это сократило вместимость десантного отделения с 11 до 6–8 солдат, не считая экипажа.

Другой вариант, предлагаемый Rafael, – установка башни Samson 30 Mk II RWS, оснащённой 30-мм пушкой, 2 пусковыми установками для ПТУР Spike и 8 дымовыми гранатомётами. Эта модификация позволяет превратить M113 в БМП и подходит для стран, не желающих тратиться на новую технику. Этакий вариант БМП «для бедных».

Источник изображения: topwar.ru

Ещё одна версия оборудуется дистанционно управляемой башней Samson Mini RWS с 30-мм пушкой и 2 ПУ для ракет Spike. Но вопрос состоит в том, во сколько обойдутся все эти усовершенствования и не целесообразнее ли будет приобрести новую технику с конструкцией, лучше подходящей для защиты от современных угроз.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
M113 БТР
Spike NLOS
Компании
Rafael
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.09 09:42
  • 10538
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 18:08
  • 0
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".
  • 16.09 22:55
  • 0
Ответ на "«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне"
  • 16.09 17:49
  • 1
«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне
  • 16.09 16:53
  • 40
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 16.09 07:11
  • 83
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.09 03:01
  • 1
Зима на Украине не за горами: что нужно сделать, чтобы свет не погас (CNN, США)
  • 16.09 00:18
  • 0
Ответ на "В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»"
  • 16.09 00:05
  • 1
Демонстрация с силой: какое оружие показали на выставке DSEI-2025