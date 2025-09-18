БМП «для бедных»: израильское превращение M113

Источник изображения: topwar.ru

БТР М113 начал поступать в войска в 1960 году. Прошло 65 лет, но многие из 80 тыс. выпущенных к настоящему времени машин этого типа всё ещё находятся в строю. М113 машина уже старая, но весьма боеспособная благодаря своей простой и неприхотливой конструкции. Более того, это одно из самых универсальных изделий, поскольку на его базе было выпущено множество модификаций для самых разных целей.

Поэтому модернизация М113 – это практичное решение для десятков операторов, продолжающих использовать эту модель и к тому же более дешёвое, чем покупка новой, более совершенной, но и гораздо более дорогой бронетехники. В настоящее время М113 используется в двух войнах в украинской и израильской армиях, где считается весьма полезной машиной.

На этой неделе израильская компания Rafael опубликовала видеоролик, демонстрирующий проект превращения M113 в мощную боевую единицу, отметив:

Модернизация существующих парков ББМ представляет собой экономически эффективную и своевременную альтернативу приобретению новой техники, позволяющую вооружённым силам быстро повышать эксплуатационные возможности, продлевать срок службы платформ и реагировать на меняющиеся угрозы на поле боя.

В видео предлагается заменить двигатель, поскольку силовые агрегаты большей части М113 уже устарели. Более мощная установка позволит разместить дополнительную броню на борта, лобовую часть, заднюю аппарель и днище машины, что обеспечит лучшую защиту от стрелкового оружия, РПГ, ПТУР и мин. Однако следует отметить, что форма корпуса М113 весьма ограничивает противодействие этим угрозам.

Интересным моментом стала реконструкция десантного отделения: прежние старые скамейки по бокам машины были заменены эргономичными индивидуальными сиденьями. Однако это сократило вместимость десантного отделения с 11 до 6–8 солдат, не считая экипажа.

Другой вариант, предлагаемый Rafael, – установка башни Samson 30 Mk II RWS, оснащённой 30-мм пушкой, 2 пусковыми установками для ПТУР Spike и 8 дымовыми гранатомётами. Эта модификация позволяет превратить M113 в БМП и подходит для стран, не желающих тратиться на новую технику. Этакий вариант БМП «для бедных».

Ещё одна версия оборудуется дистанционно управляемой башней Samson Mini RWS с 30-мм пушкой и 2 ПУ для ракет Spike. Но вопрос состоит в том, во сколько обойдутся все эти усовершенствования и не целесообразнее ли будет приобрести новую технику с конструкцией, лучше подходящей для защиты от современных угроз.