Войти
Lenta.ru

Турель из «Ксюх» заметили на учениях «Запад»

726
0
0
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Белорусские военные применили турель из укороченных автоматов АКС-74У на учениях

Белорусские военные развернули турель из нескольких автоматов АКС-74У для защиты от дронов на учениях «Запад-2025». На соответствующие снимки обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фото можно заметить антидроновую турель в кузове грузовика. Изделие позволяет вести огонь из трех АКС-74У, известных как «Ксюха». Отмечается, что это оружие применили для защиты полевого аэродрома, на котором базировались штурмовики Су-25.

Укороченную версию АК-74 разработали для вооружения экипажей бронетехники, вертолетов и самолетов. При этом автомат с коротким стволом уступает полноразмерному АК по прицельной дальности и начальной скорости полета пули.

«"Запад-2025" продолжает удивлять. Ждем зенитку из ПМов (пистолетов Макарова — прим. «Ленты ру»)», — поиронизировали в сообщении.

Ранее в сентябре стало известно, что Военно-воздушные силы Таиланда скопировали антидроновое решение, которое применяют в зоне СВО. Управление вооружений ВВС предложило использовать турели, позволяющие вести огонь из нескольких штурмовых винтовок M16.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Таиланд
Продукция
M16
АК-74 "Калашников"
АКС-74У
Су-25
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.09 09:42
  • 10538
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 18:08
  • 0
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".
  • 16.09 22:55
  • 0
Ответ на "«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне"
  • 16.09 17:49
  • 1
«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне
  • 16.09 16:53
  • 40
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 16.09 07:11
  • 83
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.09 03:01
  • 1
Зима на Украине не за горами: что нужно сделать, чтобы свет не погас (CNN, США)
  • 16.09 00:18
  • 0
Ответ на "В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»"
  • 16.09 00:05
  • 1
Демонстрация с силой: какое оружие показали на выставке DSEI-2025