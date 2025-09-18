Войти
Американский космический корабль не долетел до МКС в назначенный срок

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay.

НАСА: Корабль Cygnus XL прилетит на МКС с опозданием из-за остановки двигателя

Американский транспортный космический корабль Cygnus XL не долетел до МКС в назначенный срок из-за остановки главного двигателя раньше запланированного времени, из-за этого стыковка произойдет с опозданием, сообщили в НАСА.

«Главный двигатель Cygnus XL остановился раньше запланированного времени после двух включений, необходимых для повышения орбиты космического корабля для встречи с космической станцией», — отметили в космическом агентстве.

В настоящее время диспетчеры полета рассматривают возможность коррекции орбиты для корабля. Cygnus XL не прибудет на МКС 17 сентября, как было запланировано, новое время стыковки станет известно позднее. Остальные системы корабля работают штатно.

В августе высоту орбиты Международной космической станции увеличили на 1,7 километра. Для коррекции орбиты на 647,3 секунды включились двигатели грузового корабля «Прогресс МС-30».

  В новости упоминаются
Продукция
Cygnus ГККС
Компании
NASA
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
