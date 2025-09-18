Войти
В России создали технологию для борьбы с обледенением БПЛА

© Алексей Коновалов/ ТАСС
Разработка позволит дронам летать в экстремальные холода, сообщили "Известия"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российские разработчики при участии платформы НТИ и фонда поддержки проектов НТИ создали и запатентовали новую технологию для борьбы с обледенением БПЛА самолетного типа, которая поможет при полетах в условиях экстремальных холодов. Об этом сообщают "Известия".

В основе новой противообледенительной системы будут использовать электропроводящую полимерную нить, из которой изготавливают специальную ткань, способную нагреваться. Запатентованная технология будет использоваться в БПЛА, что позволит применять летательные аппараты при частых перепадах температуры и высокой влажности, когда чаще всего образуется наледь.

"Нить используется не только в дронах и в системах противообледенения для них, также она позволяет создавать антистатические материалы для интерьеров современных российских пассажирских лайнеров, повышая безопасность и комфорт", - добавил изданию генеральный директор компании-разработчика "Ампертекс" Павел Погребняков.

Существующие системы для борьбы с обледенением работают, в частности, горячим воздухом, который отбирается от двигателя и направляется на обшивку крыла, пневматическими надувными протекторами, которые механически разрушают лед, а также с помощью жидких химических средств, наносимых на поверхности для предотвращения образования льда. В случае с нитью она нагревается таким образом, чтобы снег и лед не прилипали к конструкции дрона, уточняет издание.

Гендиректор и основатель компании "Флай дрон", эксперт НТИ "Аэронет" Никита Данилов отметил, что в случае с отечественной разработкой полимерная электропроводящая нить превращается из продукта в платформенную технологию. Кроме того, ее применение при создании БПЛА решает сразу несколько задач, а именно нагрев, антиобледенение, снятие статического электричества и экранирование радиоволн. 

