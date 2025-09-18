Шойгу: Россия готова предложить Ираку самые современные образцы вооружения

Секретарь Совета безопасности РФ заявил, что Москва готова предложить более широкий спектр оборонных решений, в отличие от других крупных игроков

БАГДАД, 16 сентября. /ТАСС/. Москва готова взаимодействовать с Багдадом по всем направлениям военно-технического сотрудничества. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Ирака Табитом аль-Аббаси.

"Готовы взаимодействовать по всем направлениям, включая поставку современных вооружений и военной техники, - сказал Шойгу - Готовы предложить иракской стороне самые современные образцы вооружений и военной техники российского производства, подтвердивших свои тактико-технические характеристики в реальных боевых условиях СВО".

Секретарь Совбеза РФ уточнил, что РФ предлагает иностранным партнерам оборонные решения более широкого спектра в части ПВО и ракетных технологий. "В отличие от других крупных игроков, Россия предлагает иностранным партнерам оборонные решения более широкого спектра в части ПВО и ракетных технологий, в числе для авиационной и военно-морской техники, что позволяет усилить оборонный потенциал и позиции в регионе", - добавил Шойгу.