Подавление Газы: сколько времени может занять операция Израиля против ХАМАС

По оценкам военных, в городе им противостоят несколько тысяч боевиков

Активные боевые действия в Газе, начатые накануне израильской армией, могут занять от трех до шести месяцев, конкретные сроки будут зависеть от того, сколько сил и вооружения осталось на данный момент у ХАМАС, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. В то же время они отмечают, что даже после разгрома члены группировки смогут вести партизанские действия, нанося удары по тылам. А поможет им в этом разветвленная сеть подземных туннелей.

Сколько времени могут длиться бои в Газе

Интенсивные бои в Газе могут длиться до полугода, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. Он не исключил, что боевики ХАМАС в случае сильного давления покинут город, однако попытаются вернуться при первой возможности. А зависеть сроки операции будут от того, в каком состоянии сейчас находится сеть подземных туннелей, часть из которых была разрушена в ходе предшествующих военных действий. А также от того, сколько сейчас сил и вооружения осталось у группировки. В любом случае после завершения активной фазы боев с большой вероятностью боевики продолжат партизанскую борьбу, спрогнозировал эксперт.

Фото: REUTERS/Ebrahim Hajjaj Источник изображения: iz.ru

— Израиль пытался действовать наиболее подготовленными подразделениями, он проводил операции то в одной части сектора, то в другой. Но после этого он выходил оттуда, и ХАМАС опять восстанавливало контроль над районами, — указал он. — Вероятно, сейчас израильская армия попытается полностью занять город. Но это потребует значительного количества сил. В том числе, наверное, будут привлекаться менее подготовленные войска, которые рискуют понести большие потери. Боевики стараются избегать лобового столкновения, но они могут переждать под землей или в развалинах. И будут пытаться наносить удары по патрулям, по тыловым колоннам. Со стороны Израиля нужна будет крупномасштабная зачистка, которая может занять многие месяцы.

Как соотносится военный потенциал Израиля и ХАМАС

Скорее дело не в том, получится ли у Израиля разгромить ХАМАС, а в том, как быстро это случится, с огромной вероятностью вариантов у группировки нет, рассказал «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев. ЦАХАЛ — это полноценная армия, современная, оснащенная передовой техникой, одна из самых сильных на Ближнем Востоке.

Фото: REUTERS/Dawoud Abu Alkas Источник изображения: iz.ru

— В ней есть бронетанковые части, моторизованные соединения, вертолетная поддержка, поддержка дронами, зенитные средства, системы радиоэлектронной борьбы. В распоряжении ЦАХАЛ — всё самое современное. Напротив, ХАМАС — это чисто партизанские части, по сути, нерегулярная армия, — пояснил он.

Эксперт отметил, что по количеству бойцов силы сторон несопоставимы. Численность ХАМАС оценивается максимум в 20–40 тыс. человек, в то время как Армия обороны Израиля насчитывает в несколько раз больше военнослужащих.

— Сейчас, наверное, половина армии ХАМАС просто разбежалась. Говорить о том, что это полноценная военная сила, в данном случае нельзя, — отметил Дмитрий Корнев. — Скорее всего, мы будем наблюдать партизанские боевые действия со стороны группировки: эпизодические подрывы танков, применение противотанковых управляемых ракет, установка мин вручную на танки. Всё это уже было и, скорее всего, именно это мы и увидим в ближайшее время. Тем более что к работе сухопутных сил Израиля в секторе Газа предварительно привлекается авиация, артиллерия, ракетные войска. Это полноценная военная операция одной из самых сильных армий на Ближнем Востоке.

Фото: REUTERS/Amir Cohen Источник изображения: iz.ru

По словам Дмитрия Корнева, Израиль очень щепетильно относится к любым своим потерям и поэтому постарается минимизировать их за счет применения ударных средств, которые позволяют вести бесконтактные боевые действия.

С самого начала в Газе было качественное и количественное превосходство израильской армии: полное господство в воздухе, превосходство в бронетехнике, которой нет у палестинских группировок, рассказал Юрий Лямин.

— У последних, по сути, — легкая пехота партизанского типа, которая действует, опираясь на обширную сеть туннелей, построенных под сектором Газа до войны, — пояснил он. — С помощью нее им удается наносить удары по тылам, по позициям, которые с израильской стороны считают безопасными.

Палестинцы, покидающие северную часть сектора Газа из-за израильской военной операции Источник изображения: Фото: REUTERS/Mahmoud Issa

Основное вооружение палестинских группировок — автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, гранатометы, добавил эксперт.

— Наибольший урон Израилю сейчас наносят взрывные устройства. Крупные делают из неразорвавшихся израильских бомб. На них могут подрываться танки и бронемашины. И есть мелкие устройства, которые прикрепляют к броне, — отметил он.

Тем не менее потенциалы сил Израиля и ХАМАС совершенно несопоставимы, отметил Юрий Лямин. Кроме того, границы сектора Газа еще до начала боевых действий контролировались Израилем, в том числе и с моря. Поэтому боевики испытывали трудности с поставками оружия. Лишь некоторое количество вооружения попало в анклав через подземные туннели на границе с Египтом.

Израиль начал активные боевые действия в Газе в понедельник. «Мы начали мощную операцию в городе Газа», — заявил 16 сентября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

В город вошли танки. Были задействованы беспилотники и вертолеты. Портал Ynet сообщал, что израильская армия нанесла 37 ударов по городу в промежутке 20 минут. По информации издания, силы Израиля ведут артиллерийский огонь и наносят удары с воздуха. Жители покидают свои дома.

Фото: REUTERS/Dawoud Abu Источник изображения: iz.ru

Позднее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ будет наносить удары до тех пор, пока не разгромит ХАМАС. «ЦАХАЛ железным кулаком наносит удар по террористической инфраструктуре, а солдаты ЦАХАЛ доблестно сражаются, создавая условия для освобождения заложников и разгрома ХАМАС», — написал он в соцсети X (бывший Twitter). Чиновник заверил, что израильские военнослужащие не отступят, пока их миссия не будет завершена.

Газета The Guardian сообщила со ссылкой на представителя израильских военных, что в городе находятся несколько тысяч боевиков. «Мы ожидаем увидеть на поле боя 2–3 тыс. террористов в городе Газа», — приводит издание слова представителя израильских военных.

Роман Крецул