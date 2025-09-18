Войти
ВС Ирана и России отработали ведение штурмовых действий на учениях "Запад-2025"

Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области.
Военные двух стран отработали действия по захвату опорного пункта на БМП-2 и БМП-2М с боевым модулем "Бережок"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Подразделения вооруженных сил Ирана и Российской Федерации провели отработку ведения штурмовых действий в рамках учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения Вооруженных сил Исламской Республики Иран совместно с мотострелковыми подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации отработали ведение штурмовых действий в условиях массированного применения "противником" разведывательных и ударных БПЛА и FPV-дронов. В ходе практических наступательных действий подразделения Исламской Республики Иран овладели опорным пунктом противника и осуществили закрепление на достигнутом рубеже", - говорится в сообщении.

Там отметили, что подразделения Ирана, закрепившись на окраине поселка, отразили атаки противника при поддержке союзнических FPV-дронов, а затем перешли в контратаку и приступили к уничтожению отходящего противника.

Кроме того, военнослужащие двух стран отработали действия по захвату опорного пункта на БМП-2 и БМП-2М с боевым модулем "Бережок".

"Экипажи БМП-2М с боевым модулем "Бережок" выполнили пуск управляемых ракет тандемным способом для гарантированного уничтожения защищенных бронеобъектов. Подразделения Исламской Республики Иран при поддержке бронегруппы мотострелковых подразделений Вооруженных сил Российской Федерации успешными штурмовыми действиями овладели опорным пунктом противника и осуществили закрепление на достигнутом рубеже", - сообщили в министерстве.

Там уточнили, что доставка материальных средств и боеприпасов на первую позицию была обеспечена операторами БПЛА "Сибирь-2" и "Репей" по воздуху методом сброса, роботизированными комплексами "Омич" и "Импульс" по земле. 

