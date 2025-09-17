Войти
«Кто есть кто?» и другие риторические вопросы в контексте учений «Запад-2025»

Источник изображения: belvpo.com

Итак, мероприятие, о котором так много и долго говорили «западники», началось – 12 сентября стартовало совместное стратегическое учение «Запад-2025», являющееся завершающим этапом в подготовке вооружённых сил России и Беларуси в 2025 году. В ходе учения планируется отработать вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при отражении агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах. Кроме российских и белорусских военных в учении примут участие оперативные группы и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС и других стран-партнеров.

Западные «непартнёры» уже напряглись по этому поводу. Польша заблаговременно перебросила к границам Беларуси и Калининградской области около 40 тысяч военнослужащих, опасаясь «вторжения» союзных сил. По этой же причине в ночь с 11-го на 12-е сентября поляки перекрыли все пограничные переходы на границе с Беларусью. Литва заранее приступила к проведению учений Inzinieriu griausmas 2025 («Инженерный гром 2025») в нескольких километрах от Беларуси. Латвия объявила о закрытии воздушного пространства вдоль границы Союзного государства как минимум на неделю. В Киеве тоже неспокойно из-за начавшихся учений, там не исключают, что «Россия повторит удар 2022 года».

Кроме того, к началу учения западными и прозападными «независимыми» СМИ уже был создан истеричный информационный фон. Такого количества провокаций для его нагнетания ещё не было, особенно с беспилотниками. Понятно, что весь этот «медиа шум» со стороны Запада носит сугубо заказной характер. На самом же деле наши недруги в очередной раз хотят использовать плановое мероприятие подготовки вооружённых сил субъектов Союзного государства и их партнёров для достижения своих военно-политических целей.

Во-первых, на целенаправленно созданном фоне малозаметно, как будто бы вскользь, промелькнула новость о том, что Евросоюз выделил Варшаве 43 миллиарда евро – «на оборону из-за возросшей российской угрозы».

Во-вторых, под шумок произошло очередное увеличение боевого потенциала войск НАТО у границ Союзного государства. Ведь ни у кого нет никакой гарантии, что десятки тысяч польских военных, переброшенных  к белорусской границе, по окончании «Запада-2025» вернутся обратно в пункты постоянной дислокации. Как и ударные подразделения, которые НАТО продолжает стягивать в Польшу. Как и контингент американских войск в Польше, о котором Навроцкий в ходе недавней встречи с Трампом сказал, что он может быть даже увеличен.

А в-третьих, ажиотаж вокруг совместного белорусско-российского учения позволяет руководству западных стран продолжать формировать образ врага из России и Беларуси и, следовательно, оправдывать перед европейским обывателем свои дальнейшие действия, направленные на милитаризацию и нагнетание напряжённости в регионе.

При этом, как отмечают политологи, всё «шито белыми нитками». В рамках ответа на вопрос «кто есть кто», то есть, кто агрессор, а кто защитник, специалисты указывают на некоторые характерные особенности. Например, с одной стороны Польша в своё время (ещё в 2021 году) закрывает пограничный пункт «Кузница-Брузги», с другой – ведёт ремонт дороги к нему (в настоящее время). Возникает риторический вопрос: для чего? Для специалистов это явно читаемый разведывательный признак. Или же, есть разница, когда одна группировка войск в рамках планового учебного мероприятия тренирует маневренную оборону, находясь в глубине страны, а другая  отрабатывает наступательные действия и концентрацию сил на границе соседнего государства? Опять риторический вопрос. И таких особенностей много.

И все они указывают на то, что цель у коллективного Запада по-прежнему всё та же – нанести поражение России (а значит, и Беларуси),  расчленить, убрать с политического поля в принципе, а в дальнейшем использовать как ресурсную базу в интересах «мира, основанного на правилах».

Естественно, что в Союзном государстве несколько другие взгляды на текущее и будущее мироустройство. Там прекрасно осознают, что Беларусь –это последнее незамкнутое звено в «санитарном кордоне» вокруг России на западном направлении. Республика давно уже является главным стратегическим союзником России и играет роль эдакого «западного форпоста» межгосударственного объединения. В Москве и Минске это недвусмысленно дали понять нашим западным «непартнёрам», анонсировав среди прочих вопросов отработку применения (учебно!) тактического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник» в ходе начавшегося «Запада-2025». Иными словами, белорусские военные совместно с российскими специалистами  и под их руководством потренируются на практике обращаться  с грозным оружием.

На сегодняшний день можно говорить о том, что объединёнными усилиями Москвы и Минска удалось создать единое оборонное пространство Союзного государства. Коллективная оборона и безопасность обоих субъектов объединения основывается на принципах взаимности и равноправного партнёрства.

При этом важной задачей, которая входит в перечень обязательств Беларуси, является надёжное прикрытие западной границы Союзного государства. Это многоуровневая система защиты, выстроенная от пограничных структур до тактических и оперативных рубежей реагирования на угрозы со стороны блока НАТО. Со своей стороны Россия усилила возможности белорусской армии своим тактическим ядерным оружием, объединённой региональной группировкой войск и на законодательном уровне гарантирует применение всех имеющихся средств в случае развязывания агрессии против Республики Беларусь.

Владимир Вуячич

