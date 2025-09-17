При поддержке Ростеха начал работу III Всероссийский оружейный форум

Ведущие эксперты обсудили актуальные вопросы отечественной оружейной отрасли

Сегодня в Москве начал работу III Всероссийский оружейный форум, тема которого — «Устойчивое развитие стрелковой отрасли — залог безопасности страны». Участники обсудили самые острые вопросы развития этой отрасли в России: оборот гражданского и служебного оружия, обеспечение национальной и общественной безопасности, защита интересов производителей и пользователей оружия и патронов. Организаторы форума — Госкорпорация Ростех, Союз Российских оружейников имени М.Т. Калашникова и концерн «Калашников».

В числе ключевых спикеров выступили индустриальный директор комплекса обычного вооружения и спецхимии Госкорпорации Ростех, вице-президент Союза Российских оружейников Бекхан Оздоев, исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, генеральный директор АО «Концерн «Калашников» — первый вице-президент Союза Российских оружейников Алан Лушников и другие.

В частности, на панельной дискуссии Алан Лушников рассказал о мерах, которые бы способствовали развитию отечественного оружейного производства. Так, глава концерна предложил упростить предъявляемые требования к стрелковым объектам, повысить доступность стрелковой инфраструктуры и сделать доступнее получение разрешений на охоту. «Уверен, что все это достижимые цели и решаемые задачи, реализация которых позволит стрелковой отрасли занимать лидирующие позиции», — подчеркнул он.

В рамках тематических секций участники обсудили вопросы государственной поддержки для представителей отрасли, важность разработки нормативных документов и гармонизации технических требований, а также проанализировали международный опыт и возможность его адаптации в России.

По итогам мероприятия планируется подготовка рекомендаций для государственных органов и участников рынка.