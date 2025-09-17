Войти
Ростех

При поддержке Ростеха начал работу III Всероссийский оружейный форум

893
0
0
III Всероссийский оружейный форум
III Всероссийский оружейный форум.
Источник изображения: Концерн «Калашников»

Ведущие эксперты обсудили актуальные вопросы отечественной оружейной отрасли

Сегодня в Москве начал работу III Всероссийский оружейный форум, тема которого — «Устойчивое развитие стрелковой отрасли — залог безопасности страны». Участники обсудили самые острые вопросы развития этой отрасли в России: оборот гражданского и служебного оружия, обеспечение национальной и общественной безопасности, защита интересов производителей и пользователей оружия и патронов. Организаторы форума — Госкорпорация Ростех, Союз Российских оружейников имени М.Т. Калашникова и концерн «Калашников».

В числе ключевых спикеров выступили индустриальный директор комплекса обычного вооружения и спецхимии Госкорпорации Ростех, вице-президент Союза Российских оружейников Бекхан Оздоев, исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, генеральный директор АО «Концерн «Калашников» — первый вице-президент Союза Российских оружейников Алан Лушников и другие.

В частности, на панельной дискуссии Алан Лушников рассказал о мерах, которые бы способствовали развитию отечественного оружейного производства. Так, глава концерна предложил упростить предъявляемые требования к стрелковым объектам, повысить доступность стрелковой инфраструктуры и сделать доступнее получение разрешений на охоту. «Уверен, что все это достижимые цели и решаемые задачи, реализация которых позволит стрелковой отрасли занимать лидирующие позиции», — подчеркнул он.

В рамках тематических секций участники обсудили вопросы государственной поддержки для представителей отрасли, важность разработки нормативных документов и гармонизации технических требований, а также проанализировали международный опыт и возможность его адаптации в России.

По итогам мероприятия планируется подготовка рекомендаций для государственных органов и участников рынка.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Ростех
Персоны
Калашников Михаил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 19:28
  • 10534
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 18:08
  • 0
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".
  • 16.09 22:55
  • 0
Ответ на "«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне"
  • 16.09 17:49
  • 1
«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне
  • 16.09 16:53
  • 40
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 16.09 07:11
  • 83
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.09 03:01
  • 1
Зима на Украине не за горами: что нужно сделать, чтобы свет не погас (CNN, США)
  • 16.09 00:18
  • 0
Ответ на "В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»"
  • 16.09 00:05
  • 1
Демонстрация с силой: какое оружие показали на выставке DSEI-2025