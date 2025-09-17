Войти
Техкульт

Saab разработал зенитную ракету Nimbrix для борьбы с роями дронов

930
0
0

Saab Nimbrix

На растущие возможности современных БПЛА разработчики средств ПВО отвечают не меньшим разнообразием и изобретательностью. Сегодня в арсенале ведущих армий мира ракеты, лазеры, лучевое оружие, средства РЭБ, обычные сети и даже хищные птицы, что объясняется необходимостью многоуровневой защиты от дронов.

Свою версию противодронного оружия предложил один из ведущих оборонных подрядчиков Швеции — компания Saab. В рамках программы Nimbrix ее специалисты разработали относительно недорогую ракету Project Nimbrix Counter для борьбы с небольшими беспилотниками, как одиночными, так и летящими группой, на дальностях до 5 км. Длина ракеты — 1 м, вес от 2,5 до 3 кг, что позволяет вести стрельбу с плеча и со штатива, закрепленного на транспортном средстве. За наведение на цель отвечают инфракрасная головка и станция дистанционного управления Saab Trackfire, система C-UAS LOKE или другие системы управления или контроля. Уничтожение единичной цели/роя осуществляется дистанционным подрывом 40-мм осколочно-фугасной боевой части.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 19:28
  • 10534
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 18:08
  • 0
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".
  • 16.09 22:55
  • 0
Ответ на "«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне"
  • 16.09 17:49
  • 1
«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне
  • 16.09 16:53
  • 40
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 16.09 07:11
  • 83
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.09 03:01
  • 1
Зима на Украине не за горами: что нужно сделать, чтобы свет не погас (CNN, США)
  • 16.09 00:18
  • 0
Ответ на "В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»"
  • 16.09 00:05
  • 1
Демонстрация с силой: какое оружие показали на выставке DSEI-2025