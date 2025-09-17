Saab разработал зенитную ракету Nimbrix для борьбы с роями дронов

Saab Nimbrix

На растущие возможности современных БПЛА разработчики средств ПВО отвечают не меньшим разнообразием и изобретательностью. Сегодня в арсенале ведущих армий мира ракеты, лазеры, лучевое оружие, средства РЭБ, обычные сети и даже хищные птицы, что объясняется необходимостью многоуровневой защиты от дронов.

Свою версию противодронного оружия предложил один из ведущих оборонных подрядчиков Швеции — компания Saab. В рамках программы Nimbrix ее специалисты разработали относительно недорогую ракету Project Nimbrix Counter для борьбы с небольшими беспилотниками, как одиночными, так и летящими группой, на дальностях до 5 км. Длина ракеты — 1 м, вес от 2,5 до 3 кг, что позволяет вести стрельбу с плеча и со штатива, закрепленного на транспортном средстве. За наведение на цель отвечают инфракрасная головка и станция дистанционного управления Saab Trackfire, система C-UAS LOKE или другие системы управления или контроля. Уничтожение единичной цели/роя осуществляется дистанционным подрывом 40-мм осколочно-фугасной боевой части.

Александр Агеев