«Газонокосилка для дронов»: надежды Европы на авиаракету APKWS II

После массового появления дронов в польском небе в европейских странах задумались, как можно в краткие сроки организовать эффективное противодействие этой угрозе. Особые надежды возлагаются на британские исследования, направленные на разработку специальной версии ракеты APKWS II, адаптированной к истребителю Eurofighter Typhoon.

Ожидается, что оснащение этим боеприпасом боевых самолётов, наряду с новым радаром с АФАР, значительно повысит эффективность борьбы с беспилотниками.

В настоящее время из ряда стран ЕС в Польшу прибывают истребители, призванные противодействовать БПЛА.

Это мощный ответ, но они оснащены классическими УРВВ, способными уничтожать самолёты, вертолёты и крылатые ракеты, стоимость которых непропорционально высока при ведении борьбы с БПЛА

- говорится в европейской прессе.

Концерн BAE Systems, производитель ракет APKWS и акционер консорциума Eurofighter, проводит технико-экономическое обоснование интеграции ракет APKWS II с истребителем Eurofighter Typhoon.

APKWS – это боевой комплект, состоящий из недорогой неуправляемой 70-мм авиаракеты (первоначально разработанной для оснащения вертолётов) и двух модулей – лазерного наведения и управления, которые превращают эту НАР в высокоточное оружие для поражения легкобронированных наземных и морских целей на дальностях до 10 км.

Имеется модификация APKWS, получившая обозначение FALCO, которая была разработана для США как оружие класса «воздух-воздух». Эта ракета уже адаптирована для американских истребителей 4-го поколения, включая F-16 и F-15. Она размещается в контейнерах по 7 ракет. Стоимость одной FALCO оценивается в $20–25 тыс. (ракета обходится в примерно $5 тыс., «насадка» в $15–20 тыс.). Это означает возможность уничтожать беспилотники типа Shahed дешевле их стоимости (то есть $50–70 тыс.).

Таким образом, это решение может стать настоящей газонокосилкой для дронов, пока не будут разработаны ещё более эффективные средства противодействия, например, основанные на электромагнитных импульсах или лазерах

- питают надежду в европейской прессе.