Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар «Цирконом» в рамках учений «Запад-2025»

900
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Фрегат «Адмирал Головко» использовал гиперзвуковую ракету «Циркон» для удара по береговой цели из акватории Баренцева моря в рамках совместного совместного стратегического учения (ССУ) Вооруженных сил (ВС) РФ и Белоруссии «Запад-2025». Об этом 16 сентября сообщило Министерство обороны России.


«Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» был произведен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние от рубежа пуска до мишенной позиции составило около 900 км», — говорится в сообщении.

Данные объективного контроля подтвердили, что ракета попала прямо в цель. Для обеспечения стрельб и закрытия района маневров были привлечены надводные корабли Кольской флотилии разнородных сил и Беломорской военно-морской базы Северного флота.

В этот же день Минобороны России показало кадры, как экипажи ударных вертолетов Ми-35М поразили наземные цели условного противника в рамках учений «Запад-2025». Экипажи ударных вертолетов Ми-35м нанесли огневое поражение условному противнику неуправляемыми авиационными ракетами.


Учения «Запад-2025» проходят с 12 сентября по 16 сентября. Польша из-за их проведения закрыла свою границу с Белоруссией. 15 сентября в минобороны Белоруссии сообщили, что американские военные посетили учения «Запад-2025». Кроме того, в учениях также приняли участие представители 23 государств, среди которых три из стран НАТО: США, Турции и Венгрии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Венгрия
Польша
Россия
США
Турция
Продукция
Ми-35
Ми-35М
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
Военные учения
ГЗЛА
СФ
