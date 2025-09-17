FPV-перехватчики отразили массированный удар БПЛА в ходе учений "Запад"

Беспилотник во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" на полигоне "Борисовский" в Минской области.

FPV-перехватчики отразили удар БПЛА противника в ходе учений "Запад-2025"

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Расчеты FPV-перехватчиков спецотряда "Варяг" обеспечили отражение массированных ударов беспилотников условного противника в ходе учения "Запада-2025", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области "противник" в целях недопущения закрепления подразделений в освобожденном населенном пункте осуществил массовое применение FPV-дронов по второму оборонительному рубежу.

"Расчеты FPV-перехватчиков специального отряда "Варяг" эффективно выполнили задачи по завоеванию господства в малом и среднем небе в рамках ССУ "Запад-2025", - говорится в сообщении.