Путину на полигоне "Мулино" показали аккумулятор для дронов "Аляска"

Аккумулятор "Аляска" с дроном среди образцов вооружения и военной техники на выставке на полигоне в Нижегородской области, где проходит совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025"
Аккумулятор "Аляска" с дроном среди образцов вооружения и военной техники на выставке на полигоне в Нижегородской области, где проходит совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025".
Путин на полигоне «Мулино» обратил внимание на аккумулятор для дронов «Аляска»

МУЛИНО (Нижегородская область), 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время осмотра образцов техники и вооружений на полигоне "Мулино" обратил внимание на аккумулятор для дронов "Аляска".

Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где прошла основная фаза учений "Запад-2025". В ходе поездки президент также ознакомился с образцами техники и вооружений. В частности, глава государства остановился у стенда, где были представлены дроны и аккумулятор, на котором было написано "Аляска. Граница России нигде не заканчивается". Глава государства взял аккумулятор в руки и пообщался с представителями стенда.

Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

Страны
Белоруссия
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
ШОС
