Министры обороны Белоруссии и России обсудили безопасность Союзного государства

Министр обороны России Андрей Белоусов и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на заседании совместной коллегии в Минске
Министр обороны России Андрей Белоусов и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на заседании совместной коллегии в Минске.
Одна из главных тем - военно-техническое сотрудничество

МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Главы оборонных ведомств Белоруссии и России Виктор Хренин и Андрей Белоусов обсудили вопросы безопасности Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

"Даже в интенсивности совместных мероприятий министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин и министр обороны России Андрей Белоусов находят время, чтобы обсудить вопросы безопасности Союзного государства. Одна из главных тем - военно-техническое сотрудничество", - говорится в сообщении. Ведомство также опубликовало кадры встречи министров и осмотра ими выставки вооружений.

Кроме того, министерство опубликовало кадры того, как президент России Владимир Путин вместе с главами оборонных ведомств двух стран посещают выставку вооружения, военной и специальной техники.

Ранее в Минобороны республики сообщили, что Хренин прибыл ​​​​​на полигон Мулино для наблюдения за ходом учений "Запад-2025". 

