ТАСС

МО Белоруссии: республика учится у России во время "Запада-2025"

901
0
0
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии.
В ведомстве отметили, что учения подтверждают приверженность Москвы и Минска укреплению оборонного потенциала Союзного государства

МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Белорусские военные перенимают у российских коллег необходимые знания на учениях "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны республики.

В пресс-службе напомнили, что на полигоне Мулино развернулась кульминация совместных стратегических учений вооруженных сил двух стран. Во время маневров военные отрабатывают широкий спектр задач, демонстрируя высокий уровень взаимодействия и боевой готовности.

Особое внимание уделяется обмену опытом, полученному российской армией в ходе специальной военной операции.

"Белорусские военнослужащие перенимают у российских коллег знания и навыки, необходимые для эффективного противодействия современным угрозам", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

В ведомстве отметили, что учения подтверждают приверженность Москвы и Минска укреплению оборонного потенциала Союзного государства.

"Они призваны повысить совместимость вооруженных сил двух стран и продемонстрировать готовность к совместному реагированию на вызовы безопасности", - подчеркнули в министерстве.

Ранее в Минобороны республики сообщили, что руководитель ведомства Виктор Хренин прибыл на полигон Мулино для наблюдения за ходом учений. 

