Сотни бронемашин и единицы истребителей: итоги военных поставок ВСУ из Франции

Ещё несколько месяцев назад отчёты западных стран о предоставлении очередного пакета военной помощи ВСУ следовали один за другим.

Не так давно новости прерывались объявлениями о безвозмездной передаче техники украинским войскам. Сейчас ситуация изменилась

- говорится во французском издании Zone Militaire.

Как указывается, всё ещё делаются заявления из отдельных столиц ЕС об оказании поддержки матчастью. Так, на днях Стокгольм объявил о намерении поставить Киеву 18 САУ Archer. Однако делается это всё реже и реже. В связи с этим можно подвести определённые итоги.

Отмечается, что в январе 2023 года президент Макрон принял решение об изъятии «лёгких танков» AMX-10RC из армии и передаче их Киеву. Это побудило Британию проделать то же самое с 14 ОБТ Challenger 2. Германия последовала примеру, разрешив передачу ВСУ танков Leopard 2, как и США, которые согласились поставить 31 M1A1 Abrams SA.

Перед войной на Украине французская армия имела на вооружении 247 единиц AMX-10RC, которые должны были постепенно заменяться разведывательно-боевыми бронемашинами Jaguar (EBRC). Именно поэтому было принято решение о передаче части устаревшей техники ВСУ. Согласно последнему выпуску отчёта «Ключевые показатели обороны», по состоянию на 31 декабря 2024 года в армии состояло на вооружении 180 AMX-10RC и 84 Jaguar (из 300, запланированных к покупке). Таким образом, ВСУ могли получить 67 AMX-10RC.

Что касается бронетранспортёров, то до войны на Украине армия имела 2500 машин VAB. Заявлялось о передаче ВСУ более 300 из них, но во французских войсках осталось гораздо меньше БТР этого типа – 1786 единиц. То есть ВСУ могли быть поставлены сотни дополнительных VAB, а всего – свыше 700 экземпляров. В то же время на замену им французской армии были переданы 786 новых многоцелевых бронеавтомобилей Griffon и Serval (VBMR).

Французская артиллерия ещё не полностью восстановилась после передачи ВСУ своей матчасти. На 1 июля 2021 года на её оснащении состояло 119 ед. 155-мм пушек (CAESAr, AUF1 и TRF1) и 13 РСЗО LRU. Однако в настоящее время имеется только 74 CAESAr (из 109 запланированных) и 9 LRU. При этом 32 гусеничных самоходных орудия AUF1 и последнее буксируемое орудие TRF1, по-видимому, были сняты с вооружения.

Ещё одна деталь, представленная в новом отчёте, касается истребителей Mirage 2000-5F. По состоянию на 31 декабря 2023 года 28 из них всё ещё находились на вооружении ВКС Франции. Год спустя, после решения Макрона отправить несколько самолётов на Украину, осталось только 23. Таким образом, Киеву всего было передано 5 бортов, а не 10 или больше, о чём писали многие местные СМИ. При этом один из Mirage был потерян в июле этого года.