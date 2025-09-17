"Это сделано намеренно": Москва и Минск дали Западу повод задуматься

Зенитный ракетный комплекс семейства "Оса" ВС Белоруссии на аэродромном участке дороги М1 под Минском в рамках учений "Запад-2025".

Путин проконтролировал ход учений "Запад-2025"

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Совместные учения России и Белоруссии "Запад-2025" заранее заставили нервничать восточноевропейских соседей. Польша даже дополнительно отрядила сторожить границы 40 тысяч солдат. О том, как проходили маневры и чем они так напугали НАТО, — в материале РИА Новости.

"Защита от любой агрессии"

Учения носили оборонительный характер. Это подчеркнул президент России и Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

"Цель заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства", — сказал он во время визита на полигон Мулино в Нижегородской области.

Параллельно маневры проходили еще на 40 площадках, к мероприятиям привлекли более 100 тысяч человек и около десяти тысяч систем вооружений и единиц техники. Российский лидер добавил, что все это — современные образцы, которые используются в реальной боевой работе. План учений также составляли исходя из опыта специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин во время посещения полигона Мулино Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

"К мероприятию привлекаются от российской стороны органы военного управления, войска Ленинградского и Московского военных кругов, соединения, воинские части ВКС, воздушно-десантных войск и центрального подчинения, силы Северного и Балтийского флотов. От белорусской стороны — войска, входящие в региональную группировку", — сообщил глава военного ведомства Андрей Белоусов.

Напряженная атмосфера

Несмотря на подчеркнуто оборонительный характер, на Западе маневры ожидали с тревогой. Добавили поводов для переживаний европейцам и неизвестные беспилотники, залетевшие на территорию Польши. И в Варшаве, и в столицах других стран НАТО оперативно сделали вывод: эти дроны — из России. В министерства иностранных дел стали вызывать российских дипломатов, однако никому из них не представили никаких доказательств причастности Москвы к инциденту.

Снайперская винтовка на выставке вооружений на полигоне Борисовский в Минской области в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Случилось это буквально за несколько дней до "Запада-2025". Польша закрыла границы с Белоруссией — причем сроками маневров решили не ограничиваться.

"Мы это делаем не на время учений, а в связи с учениями. Закрытие границы бессрочное", — пояснил министр внутренних дел Марчин Кервиньский.

Более того, Варшава перебросила на границы с Белоруссией и Россией около 40 тысяч военных. К тому же, как обратил внимание в разговоре с РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, в самой Польше параллельно проходят учения Iron Defender — крупнейшие в стране в этом году. К ним привлекли 35 тысяч солдат и контингенты союзников по НАТО.

"У нас всегда условный противник, а у них открыто говорится об отражении российской агрессии. Причем во многих сценариях НАТО предусмотрено дальнейшее вторжение в Калининградскую область", — отметил эксперт.

Вертолеты Ми-8 Военно-воздушных сил Белоруссии отрабатывают посадку на аэродромный участок дороги М1 под Минском в рамках учений "Запад-2025" Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Толочко

Польша неоднократно предпринимала попытки помешать "Западу-2025". В частности, месяц назад в Варшаве состоялась конференция "Новая Беларусь". По сведениям источника РИА Новости, в закрытой части мероприятия, помимо беглых белорусских оппозиционеров, принимали участие сотрудники украинских и польских спецслужб. Среди прочего планировали обсудить, как сорвать маневры и помешать размещению в Белоруссии ракетного комплекса "Орешник".

Уже в сентябре в Витебской области белорусские спецслужбы с поличным задержали гражданина Польши за шпионаж, изъяв у него секретные документы по "Западу-2025".

Суть маневров

Сами учения проходили предельно открыто — за ними наблюдали представители 25 иностранных делегаций, в том числе трех стран — членов НАТО: США, Турции и Венгрии.

"Я хочу вас всех поблагодарить за участие. Надеюсь, это для вас полезно с профессиональной точки зрения. А с точки зрения установления высокого уровня доверия между нашими странами это точно полезно", — заявил Путин.

Вопреки опасениям соседей, оборонительный характер маневров отразился и на их содержании.

В частности, на суше морпехи Северного и Балтийского флотов отрабатывали противодействие высадке десанта условного противника — в Мурманской и Калининградской областях соответственно.

А на полигоне Борисовский в Белоруссии штурмовики ликвидировали ДРГ условного противника. Активно применялся опыт специальной военной операции — использовались и беспилотники, и мотоциклы, которые хорошо зарекомендовали себя на фронте.

С воздуха поддержку частям на земле оказывали ударные вертолеты Ми-35М, Ми-8АМТШ и палубные истребители Су-33. Работала и артиллерия разных калибров — и 120-миллиметровые минометы, и 152-миллиметровые гаубицы "Гиацинт-Б".

Также в маневрах участвовали экипажи танков Т-72Б3М.

На море

Береговые комплексы "Бал" отработали ракетой "Уран" (Х-35) по кораблям условного противника в Арктике. А "Бастионы" выполнили стрельбы ракетами "Оникс" с побережья архипелага Земля Франца-Иосифа. Им удалось поразить цель с расстояния более 200 километров.

Арктике вообще уделялось особое внимание — особенно на море. В Северном Ледовитом океане прошло развертывание разнородных отрядов Северного флота, в том числе Арктической экспедиционной группировки. В частности, отрабатывалось проведение операций по изоляции районов действий "террористов и незаконных вооруженных формирований", их блокированию и уничтожению.

Североморцы уничтожили десантный корабль условного противника и поразили мишени, имитирующие безэкипажные катера.

Схожий сценарий был и у моряков Балтийского флота. Кроме того, они отрабатывали уничтожение подводных диверсантов противника.

Самые грозные

Отдельное внимание уделили и ракетным ударам. Экипаж фрегата "Адмирал Головко" выполнил практическую стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон", целеуказание для которой выдавал противолодочный самолет Ту-142.

В свою очередь, расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" выполнили электронные пуски в Калининградской области.

К учениям привлекли и стратегические ракетоносцы Ту-22М3. Они четыре часа патрулировали нейтральные воды Баренцева моря.

Гвоздем программы стала отработка планирования применения "Орешника". Эти комплексы средней дальности должны разместить в Белоруссии уже до конца года.

"Вопросы по отработке пусков можно провести и в совершенно закрытом режиме, о них никто не узнает. Это, по сути, проверка систем управления, — поясняет вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов. — В данном случае я вижу в учениях ответ на действия стран НАТО в Прибалтике, Румынии, Польше, Финляндии. Это демонстрация готовности к применению самых современных комплексов".

По его мнению, география учений также неслучайна. После вступления Финляндии в НАТО, убежден эксперт, Арктика превратилась в полноценную арену противостояния с Россией, Калининград традиционно привлекает внимание соседей, а Белоруссия — давняя цель Запада, из которой стремятся сделать вторую Украину.

И на учениях, которые намеренно проводились максимально прозрачно, потенциальные противники и их союзники смогли убедиться, что любые попытки спровоцировать Россию или напугать ее обречены на провал.