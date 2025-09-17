Путин заявил об участии свыше 247 кораблей в учениях «Запад-2025»

В учениях «Запад-2025» участвуют свыше 247 надводных и подводных кораблей, а также судов обеспечения. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин, глава государства на полигоне «Мулино» в Нижегородской области проследил за ходом основного этапа учений.

«Применяются [в учениях] также свыше 247 кораблей — надводных, подводных и судов обеспечения. К нам для участия в мероприятиях учений 2025 [года] прибыло 25 иностранных делегаций», — сказал он.

По словам Путина, 16 государств направили на учения своих представителей. Шесть стран, в свою очередь прислали воинский контингент для участия в мероприятиях. Президент РФ пожелал удачи всем участникам учений.

Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что к учениям «Запад-2025» привлечены войска Ленинградского и Московского военных округов, соединения воздушно-космических сил (ВКС), воздушно-десантных войск (ВДВ), а также силы Северного и Балтийского флота. Со стороны Белоруссии участвуют войска, входящие в региональную группировку.

«Учебные задачи решаются в рамках операции группировок войск <...> на западном и северо-западном стратегических направлениях. А также коалиционные группировки войск иностранных государств на условном Нижегородском направлении», — доложил Белоусов.

Он отдельно подчеркнул, что все войска готовы к активной фазе практических действий.

Путин также заявил, что цель российско-белорусских учений «Запад-2025» является оборонительной. Он подчеркнул, что мероприятие проходит на 41 полигоне. Участие в учениях принимают 100 тыс. военных. Кроме того, президент уточнил, что планы учения строятся исходя из опыта, полученного при проведении специальной военной операции (СВО).

Учения «Запад-2025» проходят с 12 сентября по 16 сентября. Польша из-за их проведения закрыла свою границу с Белоруссией. 15 сентября в минобороны Белоруссии сообщили, что американские военные посетили учения «Запад-2025». Кроме того, в учениях также приняли участие представители 23 государств, среди которых три из стран НАТО: США, Турции и Венгрии.

Газета The Times 16 сентября сообщила об отправке 65 индийских военных для участия в учениях «Запад-2025». Уточнялось, что в том числе Дели направил одно из самых почитаемых подразделений полк «Кумаон».