Известия.ru

МО России назвало применение дронов и роботов особенностью учений «Запад-2025»

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Массированное применение беспилотной авиации и наземных роботов стало одной из особенностей учений «Запад-2025». Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.


«Особенностями основного этапа учения стали: массированное применение беспилотной авиации, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы; отработка штурмовых действий на мототехнике, багги, квадроциклах; борьба с беспилотной авиацией противника различными средствами; эффективное применение средств войсковой ПВО, высокоточных боеприпасов и современных средств контрбатарейной борьбы с учетом опыта специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что всего к участию в совместном стратегическом учении «Запад-2025» привлекалось: на территории Российской Федерации — свыше 50 тыс. военнослужащих, более 3,5 тыс. единиц вооружения и военной техники, из них более 100 летательных аппаратов и свыше 80 кораблей и судов обеспечения.

В составе коалиционной группировки войск действовали командные структуры и части Московского военного округа, подразделения ВДВ и Воздушно-космических сил, а также оперативные группы и воинские контингенты Бангладеш, Белоруссии, Индии, Ирана, Буркина-Фасо, Конго и Мали.

Учения «Запад-2025» проходят с 12 сентября по 16 сентября. Польша из-за их проведения закрыла свою границу с Белоруссией. 15 сентября в минобороны Белоруссии сообщили, что американские военные посетили учения «Запад-2025». Кроме того, в учениях также приняли участие представители 23 государств, среди которых три из стран НАТО: США, Турции и Венгрии.


Газета The Times 16 сентября сообщила об отправке 65 индийских военных для участия в учениях «Запад-2025». Уточнялось, что в том числе Дели направил одно из самых почитаемых подразделений полк «Кумаон».

  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Белоруссия
Буркина-Фасо
Венгрия
Индия
Иран
Конго
Мали
Польша
Россия
США
Турция
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
РТК
