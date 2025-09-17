Войти
РИА Новости

Евкуров рассказал об учениях России и Белоруссии "Запад-2025"

1156
0
0
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

МО: по замыслу учения "Запад-2025" группировка отражает западную агрессию

МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - РИА Новости. Объединенная группировка войск России и Белоруссии по замыслу учения "Запад-2025" отражает крупномасштабную военную агрессию на западном театре военных действий, заявил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Президент России Владимир Путин на полигоне "Мулино" в Нижегородской области во вторник проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Евкуров доложил Путину детали "Запада-2025".

"По замыслу учения объединенная группировка войск отражает крупномасштабную военную агрессию на западном театре военных действий. Боевые действия ведутся на трех направлениях и в арктической зоне", - сказал Евкуров.

По его словам, на западном стратегическом направлении региональная группировка войск с 9 сентября отразила главный удар противника в республике "Полесье". "С утра 15 сентября приступила к проведению контрудара с целью завершения освобождения территории республики. На северо-западном стратегическом направлении группировка войск сорвала нанесение отвлекающих ударов противника и ведёт боевые действия по уничтожению противника в приграничных районах, одновременно с сегодняшнего дня приступила к наступательным действиям с целью установления зон безопасности на сопредельных территориях", - сказал Евкуров.

На восточном направлении, продолжил он, коалиционная группировка войск ведёт боевые действия по уничтожению противника. "Силами Северного и Балтийского флотов успешно решаются задачи по обеспечению господства в Баренцевом и Балтийском морях. Балтийским флотом поражены амфибийные десанты противника", - сказал Евкуров.

Во вторник отрабатывается высадка морского десанта, в частности, на полигоне Хмелевка, добавил он. "Северный флот нанёс поражение критически важным объектам и корабельным ударным группировкам в Баренцевом и Норвежском морях, также отражает высадку морского десанта противника на полуостров Рыбачий", - добавил генерал армии. Кроме того, отметил он, воздушно-космические силы отразили ракетно-авиационные удары и осуществляют авиационную поддержку войск: двумя самолётами Дальней авиации Ту-22 отработано поражение корабельной группировки противника в Баренцевом море и двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-160 нанесены удары в Норвежском море.

"В ходе учения 41 полигон задействован, в том числе четыре полигона на территории республики Беларусь, (состоялось - ред.) 377 учебно-боевых мероприятий и семь пусков крылатых ракет большой дальности. Сегодня в ходе практической работы на пятнадцатой минуте будет выполняться пуск фрегатом "Адмирал Головко" одной крылатой ракеты "Циркон", - сказал Евкуров.

Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Норвегия
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
БФ
Военные учения
СФ
ШОС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 19:28
  • 10534
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 18:08
  • 0
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".
  • 16.09 22:55
  • 0
Ответ на "«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне"
  • 16.09 17:49
  • 1
«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне
  • 16.09 16:53
  • 40
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 16.09 07:11
  • 83
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.09 03:01
  • 1
Зима на Украине не за горами: что нужно сделать, чтобы свет не погас (CNN, США)
  • 16.09 00:18
  • 0
Ответ на "В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»"
  • 16.09 00:05
  • 1
Демонстрация с силой: какое оружие показали на выставке DSEI-2025