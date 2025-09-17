Путин указал на оборонительный характер учений «Запад-2025»

Цель российско-белорусских учений «Запад-2025» является оборонительной. Об этом 16 сентября сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ.

«Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиты от любой агрессии союзных государств», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что мероприятие проходит на 41 полигоне. Участие в учениях принимают 100 тыс. военных. Также он уточнил, что планы учения строятся исходя из опыта, полученного при проведении специальной военной операции (СВО).

Путин отметил, что в общей сложности в учениях задействуют порядка 10 тыс. систем вооружения и техники, в том числе 333 летательных аппарата, составляющих тактическую, стратегическую и военно-транспортную авиацию. По словам Путина, это всё — современная техника, которая используется в практической боевой работе. В том числе в рамках учений применяются более 247 кораблей — надводных, подводных, а также судов обеспечения.

Российский президент поделился, что для участия в мероприятиях «Запад-2025» прибыли 25 иностранных делегаций. По его словам, 16 стран направили представителей, а шесть прислали воинский контингент для участия в рамках стратегического учения.

Учения «Запад-2025» проходят с 12 сентября по 16 сентября. Польша из-за их проведения закрыла свою границу с Белоруссией. 15 сентября в минобороны Белоруссии сообщили, что американские военные посетили учения «Запад-2025». Кроме того, в учениях также приняли участие представители 23 государств, среди которых три из стран НАТО: США, Турции и Венгрии.

Газета The Times 16 сентября сообщила об отправке 65 индийских военных для участия в учениях «Запад-2025». Уточнялось, что в том числе Дели направил одно из самых почитаемых подразделений полк «Кумаон».