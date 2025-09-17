Путин осмотрел образцы вооружения на полигоне "Мулино"

Путин осмотрел образцы специальной и военной техники на полигоне "Мулино"

МУЛИНО (Нижегородская область), 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел образцы вооружения, специальной и военной техники на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, где состоялся основной этап учений "Запад-2025", передает корреспондент РИА Новости.

Путин ознакомился с гибридным мотоциклом "Бульдог" и мотоциклом "Кайо-Т4", заглянул под капот СТС "Сармат" и автомобиля "Улан-U2".

Президент также осмотрел салон машины управления командира дшб "Буран-10", где ему доложили об отечественных разработках в сфере программного обеспечения, которые применяются в зоне СВО.

Всего на выставке представлено более 400 образцов от 65 организаций. Из представленных образцов 125 уже применяются в зоне СВО, 194 проходят апробацию в боевых условиях, 86 - имеют статус "опытные".

Главе государства представили средства обнаружения и поражения БПЛА, радиолокационные станции, все типы применяемых FPV-ПВО.

Кроме того, на выставке были представлены средства оснащения мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения: гладкоствольное оружие, оптико-электронные средства разведки, стрелковое оружие