Российский «Бережок» уничтожил «БЭК противника»

Боевой модуль «Бережок» уничтожил условный БЭК на учениях «Запад»

Морские пехотинцы применили боевое отделение Б05Я01 «Бережок», которое устанавливают на российские боевые машины пехоты БМП-2М, для уничтожения условного безэкипажного катера (БЭК) противника на учениях «Запад-2025». Об этом сообщил холдинг «Высокоточные комплексы» в Telegram.

Установленный на берегу модуль отработал задачи по обороне при высадке морского десанта на полигоне Балтийского флота в Калининградской области.

«На кадрах демонстрируется, как наш комплекс вооружения выполняет стрельбы из 30-миллиметровой пушки 2А42, а также уничтожает управляемой ракетой "Корнет" мишень, имитирующую безэкипажный катер», — говорится в сообщении.

В арсенал «Бережка» входят автоматическая пушка, пулемет ПКТМ, автоматический гранатомет АГ-30М и две пусковые установки с противотанковыми ракетами. Боевой модуль оснащен современной системой управления огнем с панорамным прицелом командира и комбинированным прицелом наводчика.

В июле алжирскую боевую машину поддержки танков с «Бережком» назвали «дешевым и сердитым» решением. Модуль установили на шасси советских танков Т-62.