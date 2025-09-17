Немецкий БТР Boxer оснастили комплексом активной защиты

Boxer с КАЗ Trophy Boxer с КАЗ Trophy

Компании KNDS Deutschland и EuroTrophy объявили об успешном завершении интеграции комплекса активной защиты Trophy в бронетранспортёр Boxer. Для этого потребовалось провести исследования и адаптировать КАЗ к новому носителю.

Ранее указанные компании с участием израильского концерна Rafael – разработчика КАЗ – успешно оснастили Trophy танк Leopard 2A8, новейшую модификацию немецкой «кошки».

Интеграция зрелого и проверенного в сражениях КАЗ делает его готовым к бою и обеспечивает беспрецедентную защиту от ПТРК, РПГ, дронов и других противотанковых угроз

- полагают в немецкой оборонке.

После этого в ВПК взялись за установку Trophy на более лёгкую технику, начав с БТР Boxer 8х8. Данная бронемашина, находящаяся в эксплуатации с 2011 года, состоит на вооружении Германии, Нидерландов, Литвы, Австралии и Украины. Также её поставок ожидают Британия и Катар (получающий БТР в обмен на 12 PzH 2000, которые будут переданы ВСУ). Всего на начало года было выпущено 1866 экземпляров.

Теперь прототипу Boxer с новой защитой предстоит пройти серию испытаний. Ряд обозревателей ранее критически оценивали совместимость КАЗ с бронетехникой, более лёгкой, чем танки. Однако, судя по официальным заявлениям в США, подобная интеграция проходит успешно, что показало тестирование Trophy на БТР Stryker, в ходе которого в январе 2025 года были перехвачены снаряды из РПГ, ПТУР и дроны с эффективностью более 95%.