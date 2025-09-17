Коррупция субсидиям не помеха: Дания перевоспитает оборонные компании из Украины

Источник изображения: topwar.ru

Flamingo от Fire Point

В конце августа издание Kyiv Independent сообщило о том, что украинская оборонная компания Fire Point находится под следствием антикоррупционного агентства НАБУ. Обвинения касаются значительного завышения объёмов поставок беспилотников в адрес ВСУ.

На следующий день Bloomberg сообщил, что Fire Point станет первой компанией, которая примет участие в датской программе развития национального ВПК: Копенгаген выделяет на 2025 год €1,4 млрд субсидий украинскому оборонному бизнесу, желающему открыть производственные линии в Дании. Ожидается, что первая компания запустит производство в течение «нескольких недель», а другие – «позднее в этом году».

Местные журналисты поинтересовались, как поступят власти в свете обвинений в адрес Fire Point и не являются ли они помехой для дальнейшего сотрудничества. Однако министра обороны Троэльса Лунд Поульсена не смутила подпорченная репутация этой компании.

Судя по имеющейся у меня информации, у нас нет оснований полагать, что существует какая-то проблема

- заявил глава военного ведомства, отказавшись прекратить сотрудничество с Fire Point.

Летом Fire Point привлекла на Западе всеобщее внимание после появления новостей о якобы разработанной ею ракете Flamingo, которая, как без смущения утверждается компанией, имеет дальность полёта 3000 км.

Независимо от того, будет ли Fire Point признана виновной в каких-либо правонарушениях или нет, датчане, похоже, считают, что могут перевоспитать украинские компании и предотвратить новые случаи коррупции

- указывается в европейском издании Euractiv.

Председатель датского отделения Transparency International Йеспер Ольсен заявил на прошлой неделе местному изданию Berlingske о том, что Дания в состоянии пресечь возможные случаи коррупции со стороны украинских компаний, привыкших к такому стилю работы в иных условиях. В то же время министр Лунд Поульсен выразил веру в законы своей страны, отметив, что в конечном итоге «компания, действующая в Дании, должна соблюдать датские правила».