Анатолий Мельников стал новым генеральным директором НПО

Занимавший ранее эту должность Михаил Изюмов решил перейти на новое место работы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Анатолий Мельников назначен генеральным директором научно-производственного объединения (НПО) автоматики имени академика Н. А. Семихатова, ранее он работал в самарском Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Ранее Анатолий Мельников работал в самарском РКЦ "Прогресс", где прошел путь от инженера-конструктора до руководителя службы внутреннего аудита. Анатолий Мельников более 15 лет работает на руководящих должностях, участвовал в разработке перспективной космической техники, состоит в федеральном кадровом резерве ОПК, прошел обучение в Школе международного бизнеса Самарского экономического университета. Является дипломированным руководителем и обладает необходимыми компетенциями для управления крупным ракетно-космическим предприятием", - говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что прежний директор НПО автоматики Михаил Изюмов принял решение перейти на новое место работы.

НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова - одно из крупнейших российских предприятий в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.