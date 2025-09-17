Польша получит «чудовище из Тарнува» для борьбы с «российскими злоумышленниками»

Defence24: Польская армия получит многоствольный пулемет WLKM для борьбы с БПЛА

Польская армия получит дистанционно управляемый боевой модуль с многоствольным пулеметом WLKM для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил замглавы польского оборонного ведомства Цезарий Томчик, передает Defence24.

Пулемет калибра 12,7 миллиметра разработали на заводе в городе Тарнув. Оружие со скорострельностью 3600 выстрелов в минуту интегрировали в дистанционно управляемый модуль.

«"Чудовище из Тарнува," — так это чудо назвали журналисты. (…) Вскоре с помощью этой системы можно будет стрелять по небесным российским злоумышленникам, так как она попадет на вооружение», — написал Томчик в X.

В публикации допустили, что «российскими злоумышленниками» назвали неизвестные беспилотники, которые 10 сентября пересекли польскую границу.

Пока неизвестно, в каком виде будут использовать WLKM. Модуль с пулеметом может усилить существующий комплекс противовоздушной обороны (ПВО) или стать автономной боевой единицей. Автор напомнил, что производитель пулемета является частью консорциума, который поставляет польской армии зенитные ракетно-артиллерийские системы малой дальности PSR-A Pilica.

Ранее в сентябре стало известно, что в России разработали мобильную точку ПВО «Ловец», предназначенную для прикрытия важных объектов от различных дронов. Комплекс на шасси БРДМ-2 вооружен зенитной установкой ЗУ-23-2.