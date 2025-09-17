Войти
РИА Новости

В Генштабе Белоруссии оценили учения "Запад-2025"

896
0
0
Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025"
Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Муравейко: учения Запад-2025 обеспечили хорошую тактическую выучку войск

МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Завершающиеся совместные белорусско-российские учения "Запад-2025" обеспечили хорошую тактическую и оперативную, полевую выучку войск, заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.

"Говоря о промежуточных итогах, безусловно, нам еще предстоит проанализировать и детально рассмотреть весь тот перечень документов, который был отработан в ходе учений, детально проанализировать действия каждого объединения, соединения, воинской части. Но уже однозначно могу сказать, что мы получили хорошую тактическую и оперативную, полевую выучку войск", - приводит слова Муравейко пресс-служба белорусского минобороны в своем Telegram-канале.

Он добавил, что российские коллеги поделились с белорусскими военными боевым опытом. "Наши подразделения сегодня получают самую современную, самую совершенную информацию, которую механически и автоматически внедряют в свою боевую действительность", - сказал Муравейко.

"Масштабные стратегические учения "Запад-2025" завершают свою активную фазу. Но это не значит, что автоматически сегодня закончатся и сами учения. Учения завершаются тогда, когда последний автомобиль, последняя боевая единица техники встала в парк, а последний солдат занял свое место в пункте постоянной дислокации", - сказал начальник белорусского генштаба.

Среди важных итогов учений он назвал то, что белорусские военные научились бороться с беспилотными авиационными комплексами независимо от того, какого уровня этот комплекс, а ПВО сбило все воздушные цели, которые назначались для поражения. "Мы активно изучали формы и способы действий по штурму населенных пунктов, зачистке местности, захваченной незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами. Использовали современные средства передвижения… Мы рассматривали и активно применяли наши средства радиоэлектронной борьбы. Мы отработали и, я считаю, достигли достаточно хороших результатов в контрбатарейной борьбе", - сказал Муравейко.

Он добавил, что удовлетворен действиями ракетчиков и артиллеристов. "Наши солдаты и офицеры научились активно использовать нашу инфраструктуру, растительность, складки местности. Активно маскируются, готовят и создают для сохранения своей жизнедеятельности такие элементы, которые действительно позволяют выживать в современных военных конфликтах", - добавил Муравейко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Проекты
Военные учения
