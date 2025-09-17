Войти
"Калашников" начнет производить форму полностью из отечественных материалов к 2027 году

Фото: АО «Концерн «Калашников»
Фото: АО «Концерн «Калашников».

Локализация идет очень хорошо, сообщил генеральный директор концерна Алан Лушников

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" полностью перейдет на отечественные ткани для производства обмундирования к 2027 году, сообщил журналистам генеральный директор концерна Алан Лушников.

"Все наше вещевое имущество мы будем делать из отечественных тканей начиная с 2027 года. Эту работу мы ведем уже сейчас, локализация идет очень хорошо, мы взаимодействуем со всей нашей текстильной промышленностью", - сказал Лушников на полях Всероссийского оружейного форума "Устойчивое развитие стрелковой отрасли - залог безопасности страны".

11 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 2026 года закупку для ВС РФ военной формы иностранного производства, а ткани для военной формы ВС РФ должны быть только отечественными с 2027 года. 

Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
