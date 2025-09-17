Войти
Турецкие военные опробовали новый ударный безэкипажный катер

Вооруженный беспилотный надводный аппарат SANCAR типа AUSV, разработанный совместно турецкими компаниями Havelsan и Yonca Shipyard, провел испытательные боевые стрельбы в Мраморном море.

Как уточняет Naval Today, испытания проводились в присутствии представителей командования ВМС Турции и подтвердили способность AUSV точно поражать цели с помощью гиростабилизированного боевого модуля, оснащенного 12,7-мм пулеметом.

Надводный боевой беспилотник SANCAR, Турция

Havelsan


Система полностью интегрирована с ADVENT ROTA – адаптированной для беспилотников модификацией боевой информационно-управляющей системы ADVENT, которой оснащаются турецкие корабли.

Аппарат оснащён передовыми датчиками, включая навигационный радар, систему автоматической идентификации, электронно-оптические модули, гидролокатор и систему кругового обзора.

Полезная нагрузка беспилотника предполагает также размещение системы гидроакустической и минной борьбы с подводными угрозами, 12,7-мм дистанционно управляемый боевой модуль, пусковые установки управляемых ракет.

По словам представителей Havelsan, архитектура надводного дрона обеспечивает взаимодействие с системами турецкого флота, что позволит беспилотным средствам и кораблям с экипажем решать задачи согласованно.

Длина безэкипажного катера SANCAR – 12,7 метра, ширина – 3,3 метра. Он может применяться для защиты баз и портов; для разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR); для противоминных операций; для поисково-спасательных миссией.

Как отмечает Naval Today, несколько месяцев назад компания Havelsan получила заказ от ВМС Чили на поставку системы ADVENT для модернизации фрегатов этой южно-американской страны. Проект планируется завершить в течение четырёх лет.

