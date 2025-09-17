В «Ростехе» отметили эффективность управляемой ракеты Х-39

Легкая многоцелевая управляемая ракета Х-39, разработанная госкорпорацией «Ростех», демонстрирует высокую эффективность поражения сложных объектов благодаря возможности точной настройки траектории в реальном времени. Об этом 16 сентября заявили в пресс-службе корпорации.

«Система управления ракетой Х-39 позволяет оператору вертолета направлять ее в уязвимые места объектов противника, выбирая нужный ракурс и точку попадания», — указано в сообщении в Telegram-канале «Ростеха».

Пресс-служба госкорпорации также приводит видео Министерства обороны РФ, на котором показан момент поражения пункта управления беспилотниками (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетой Х-39. Средства объективного контроля зафиксировали разрушение почти целого этажа.

В «Ростехе» подчеркнули, что ракета передает на борт вертолета высококачественное изображение как в видимом, так и в инфракрасном диапазоне, что позволяет точно направлять боеприпас в уязвимые места цели. Х-39 применяются ударными вертолетами Ми-28Н и Ка-52 и обладают мощной боевой частью, эффективной против широкого спектра целей — от отдельных единиц бронетехники до защищенных объектов.

Кроме того, ракета имеет высокую степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, заключили в госкорпорации.

Пресс-служба «Ростеха» 7 августа сообщила, что оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» позволяет комбинировать ракеты с различными боевыми частями и наносить мультифакторное поражение в зоне специальной военной операции (СВО). Уточнялось, что «Искандер», который был разработан холдингом «Ростеха» «Высокоточные комплексы», — эффективное решение для вывода вооружений в зону СВО, особенно для военных объектов, спрятанных в тылу.