Британия построит крупнейший в стране завод по выпуску дронов для ВСУ

Tekever AR5 Tekever AR5

Министр обороны Британии Джон Хили объявил, что компания Tekever [с португальской «пропиской»] создаст в Суиндоне крупнейший в стране завод по выпуску беспилотников, в том числе для нужд ВСУ, что создаст 1000 высококвалифицированных рабочих мест и, как официально утверждается, превратит город в центр производства БПЛА для государственных нужд. Соответствующие вложения в новые мощности составят £400 млн.

Tekever AR3 Tekever AR3

Производство, размещённое на площади в 23,6 тыс. кв. м, должно заработать в 2026 году и будет охватывать полный цикл от создания прототипов до серийного изготовления и исследований. Здесь Tekever развернёт выпуск БПЛА модели AR5 – средневысотного дрона средней продолжительности полёта (класс MALE, к которому относится, к примеру, турецкий Bayraktar TB2). Ранее в Британии производили только AR3 (местное обозначение – StormShroud), представляющий собой малый тактический БПЛА.

ТТХ AR3 (слева) и AR5 ТТХ AR3 (слева) и AR5

Хили назвал этот шаг «наглядным свидетельством того, что правительство превращает оборону в двигатель роста по всей Британии». В целом в стране наблюдается увеличение государственных инвестиций в БПЛА и автономные системы. Так, в мае ВВС выделили дополнительно £19 млн на приобретение StormShroud.

Однако основные расходы в области БПЛА идут на оказание военной помощи ВСУ: общий объём закупок беспилотников у Tekever для Украины, начиная с 2022 года, составил около £270 млн.