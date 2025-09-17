Войти
ТАСС

Роскосмос и ФПИ будут сотрудничать в рамках реализации нацпроекта "Космос"

930
0
0
ФПИ
Фонд перспективных исследований.
Источник изображения: Defense Network

Партнерство предусматривает создание перспективных радиоэлектронных приборов и специальной электронной компонентной базы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Роскосмос и Фонд перспективных исследований (ФПИ) заключили соглашение о сотрудничестве в области высоких технологий в рамках реализации национального проекта "Космос". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Соглашение подписали генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов и генеральный директор Фонда перспективных исследований Максим Вакштейн. Сотрудничество также предусматривает создание перспективных радиоэлектронных приборов и специальной электронной компонентной базы в интересах развития орбитальной группировки и наземного сегмента космических систем", - говорится в сообщении.

По словам Баканова, перед Роскосмосом стоит задача с 2026 года приступить к реализации нацпроекта, а его успешная реализация и достижение заявленных целей возможны только с внедрением новых перспективных технологий. "Сотрудничество с ФПИ будет способствовать формированию технических и технологических заделов для новых изделий в космической отрасли, а также повышению эффективности проведения научных исследований", - подчеркнул он.

Вакштейн подчеркнул, что соглашение имеет широкие перспективы. "Подписанное соглашение открывает нам возможности сконцентрировать усилия и ускорить работу на прорывных направлениях работ в области космоса, которые смогут создать необходимый задел для изделий следующего поколения. Результаты проектов, получаемые по заказу фонда, позволят государственной корпорации "Роскосмос" значительно сократить цикл создания критически важных технологий, в первую очередь в области радиоэлектроники и специальной элементной базы", - сказал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
ФПИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 19:28
  • 10534
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 18:08
  • 0
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".
  • 16.09 22:55
  • 0
Ответ на "«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне"
  • 16.09 17:49
  • 1
«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне
  • 16.09 16:53
  • 40
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 16.09 07:11
  • 83
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.09 03:01
  • 1
Зима на Украине не за горами: что нужно сделать, чтобы свет не погас (CNN, США)
  • 16.09 00:18
  • 0
Ответ на "В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»"
  • 16.09 00:05
  • 1
Демонстрация с силой: какое оружие показали на выставке DSEI-2025