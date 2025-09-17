Роскосмос и ФПИ будут сотрудничать в рамках реализации нацпроекта "Космос"

Партнерство предусматривает создание перспективных радиоэлектронных приборов и специальной электронной компонентной базы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Роскосмос и Фонд перспективных исследований (ФПИ) заключили соглашение о сотрудничестве в области высоких технологий в рамках реализации национального проекта "Космос". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Соглашение подписали генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов и генеральный директор Фонда перспективных исследований Максим Вакштейн. Сотрудничество также предусматривает создание перспективных радиоэлектронных приборов и специальной электронной компонентной базы в интересах развития орбитальной группировки и наземного сегмента космических систем", - говорится в сообщении.

По словам Баканова, перед Роскосмосом стоит задача с 2026 года приступить к реализации нацпроекта, а его успешная реализация и достижение заявленных целей возможны только с внедрением новых перспективных технологий. "Сотрудничество с ФПИ будет способствовать формированию технических и технологических заделов для новых изделий в космической отрасли, а также повышению эффективности проведения научных исследований", - подчеркнул он.

Вакштейн подчеркнул, что соглашение имеет широкие перспективы. "Подписанное соглашение открывает нам возможности сконцентрировать усилия и ускорить работу на прорывных направлениях работ в области космоса, которые смогут создать необходимый задел для изделий следующего поколения. Результаты проектов, получаемые по заказу фонда, позволят государственной корпорации "Роскосмос" значительно сократить цикл создания критически важных технологий, в первую очередь в области радиоэлектроники и специальной элементной базы", - сказал он.