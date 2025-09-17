Войти
Российский «Зефир-М» зависнет в воздухе на сутки

БПЛА «Зефир-М»
БПЛА «Зефир-М».
Источник изображения: Народный фронт /  ТАСС

«Народный фронт»: Создан способный зависать до суток в воздухе дрон «Зефир-М»

Россияне при поддержке «Кулибин-клуба» создали способный зависать до суток в воздухе беспилотник «Зефир-М». Об этом со ссылкой на движение «Народный фронт» сообщает ТАСС.

Многоцелевая платформа «Зефир-М», включающая дрон и наземную станцию, способна переносить от 10 до 30 килограммов. Связь с беспилотником может осуществляться через радиоканал или оптоволокно. «Это платформа, которая зависает до 24 часов в воздухе и может нести на себе ретрансляторы, системы освещения, РЭБ», — уточнил представитель разработчика Ярослав.

Также компания-разработчик презентовала гусеничный робототехнический комплекс «Атлас-М», способный на прицепе переносить до 500 килограммов грузов.

Ранее «Народный фронт» сообщил, что первые 500 детекторов дронов «Горн», которые могут обнаруживать атакующие беспилотники, поставили в зону специальной военной операции (СВО).

Также в сентябре движение рассказало о поставках в зону СВО тысячи российских оптоволоконных дронов «Ветерок» различных модификаций, способных поражать цели на дистанции 25 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
