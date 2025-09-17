Больше всего пострадала РСЗО PULS: Испания разрывает оборонные сделки с Израилем

Источник изображения: topwar.ru

На фоне вторжения в Газу Испания разрабатывает план поэтапного отказа от закупок боевых систем у Израиля. Эмбарго, принятое королевским указом, распространяется как на прямые контракты, так и на продукцию, производимую по израильским лицензиям.

Свёртывание ВТС с Израилем планируется компенсировать в первую очередь за счёт развития собственного производства, которое сконцентрировано в руках ведущих местных концернов Indra и Escribano. Если они не смогут предложить необходимые продукты, то приоритет будет отдан зарубежным закупкам, в первую очередь у европейских компаний.

Как указывается в издании El Pais, больше всего от разрыва ВТС на данный момент пострадали сделки по закупке РСЗО PULS (получившая местное обозначение Silam) стоимостью €700 млн и ПТРК Spike на сумму в €287,5 млн. Silam производилась в Испании Escribano и Expal, но поскольку она была разработана по лицензии израильской компании Elbit Systems, производство будет прекращено. Поскольку местная оборонка не в состоянии предложить собственную РСЗО, рассматривается вопрос о её закупке. Среди альтернатив фигурируют американский концерн Lockheed Martin, немецкий Rheinmetall и бразильский Avibras.

Аналогичным образом эмбарго коснулось и бронемашины Dragon 8x8, производимой консорциумом Tess (Indra, Escribano, Santa Bárbara и Sapa). Эта машина оснащалась ракетным комплексом Spike LR2 производства Pap Tecnos, дочерней компании израильского концерна Rafael. Теперь ПТРК будут закупаться либо у европейской MBDA, либо у американского конгломерата (Javelin).

Эмбарго также затрагивает Eurofighter. Этот истребитель оснащён контейнерами целеуказания Litening 5 израильской компании Rafael. В связи с этим начался поиск альтернативной технологии.