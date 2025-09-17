Войти
Военное обозрение

Больше всего пострадала РСЗО PULS: Испания разрывает оборонные сделки с Израилем

1116
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На фоне вторжения в Газу Испания разрабатывает план поэтапного отказа от закупок боевых систем у Израиля. Эмбарго, принятое королевским указом, распространяется как на прямые контракты, так и на продукцию, производимую по израильским лицензиям.

Свёртывание ВТС с Израилем планируется компенсировать в первую очередь за счёт развития собственного производства, которое сконцентрировано в руках ведущих местных концернов Indra и Escribano. Если они не смогут предложить необходимые продукты, то приоритет будет отдан зарубежным закупкам, в первую очередь у европейских компаний.

Как указывается в издании El Pais, больше всего от разрыва ВТС на данный момент пострадали сделки по закупке РСЗО PULS (получившая местное обозначение Silam) стоимостью €700 млн и ПТРК Spike на сумму в €287,5 млн. Silam производилась в Испании Escribano и Expal, но поскольку она была разработана по лицензии израильской компании Elbit Systems, производство будет прекращено. Поскольку местная оборонка не в состоянии предложить собственную РСЗО, рассматривается вопрос о её закупке. Среди альтернатив фигурируют американский концерн Lockheed Martin, немецкий Rheinmetall и бразильский Avibras.

Источник изображения: topwar.ru

Аналогичным образом эмбарго коснулось и бронемашины Dragon 8x8, производимой консорциумом Tess (Indra, Escribano, Santa Bárbara и Sapa). Эта машина оснащалась ракетным комплексом Spike LR2 производства Pap Tecnos, дочерней компании израильского концерна Rafael. Теперь ПТРК будут закупаться либо у европейской MBDA, либо у американского конгломерата (Javelin).

Эмбарго также затрагивает Eurofighter. Этот истребитель оснащён контейнерами целеуказания Litening 5 израильской компании Rafael. В связи с этим начался поиск альтернативной технологии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Испания
США
Продукция
EF-2000
Spike NLOS
Компании
Avibras
Elbit Systems
Indra
Leonardo
Lockheed-Martin
MBDA
Rafael
Rheinmetall
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 19:28
  • 10534
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 18:08
  • 0
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".
  • 16.09 22:55
  • 0
Ответ на "«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне"
  • 16.09 17:49
  • 1
«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне
  • 16.09 16:53
  • 40
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 16.09 07:11
  • 83
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.09 03:01
  • 1
Зима на Украине не за горами: что нужно сделать, чтобы свет не погас (CNN, США)
  • 16.09 00:18
  • 0
Ответ на "В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»"
  • 16.09 00:05
  • 1
Демонстрация с силой: какое оружие показали на выставке DSEI-2025