ВМС Австралии приняли девятый катер класса "Улучшенный Кейп"

ЦАМТО, 16 сентября. Минобороны Австралии 10 сентября объявило о приемке нового патрульного катера класса "Улучшенный Кейп", построенного на предприятии Austal в Хендерсоне для ВМС страны.

"Кейп Спенсер" является 9-м катером класса "Улучшенный Кейп", поставленным ВМС Австралии компанией Austal Ships Pty Ltd в рамках проекта SEA1445 Phase.1. В настоящее время на предприятии в Хендерсоне строится последний катер серии для ВМС страны, "Кейп Хок".

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2020 года Минобороны Австралии подписало с Austal Australia контракт на строительство для ВМС страны в рамках проекта SEA1445-1 шести патрульных катеров класса "Улучшенный Кейп". Стоимость заказа составила 324 млн. австр. долл. Катера предназначены для охраны рыболовства, противодействия незаконной миграции, контроля обстановки и обеспечения безопасности в территориальных водах Австралии.

Церемония закладки киля головного катера, "Кейп Отуэй", состоялась 24 июля 2020 года. Он был передан ВМС Австралии 23 марта 2022 года.

В апреле 2022 года и в феврале 2024 года Austal заключила контракты, предусматривающие строительство для ВМС Австралии четырех дополнительных катеров класса "Улучшенный Кейп". Таким образом, общее количество заказанных в рамках проекта SEA1445-1 катеров увеличилось до 10 ед.

Передача ВМС Австралии восьмого катера, (313) "Кейп Шанк", состоялась в ноябре 2024 года.

В декабре 2024 года с Austal Limited был заключен контракт стоимостью 137,02 млн. австр. долл. на строительство двух дополнительных патрульных катеров класса "Улучшенный Кейп" для пограничной службы Австралии.

Контракт увеличил общее количество заказанных Austal патрульных катеров класса "Улучшенный Кейп" до 12 ед. Как отмечается, 11-й и 12-й катера дополнят флот пограничной службы Австралии, который в настоящее время состоит из 8 патрульных катеров класса "Кейп", поставленных Austal в течение 2012-2015 гг.

Усовершенствованный катер класса "Улучшенный Кейп" отличается от базовой версии рядом модификаций, которые выполнены на основе опыта эксплуатации ранее поставленных катеров. Вместимость увеличена на 10 человек – до 32 человек, улучшены условия размещения экипажа, установлены современные системы разведки.

Длина катера составляет 58 м, водоизмещение – около 400 т. Он оснащен двумя дизельными двигателями Caterpillar 3516C, может развивать максимальную скорость 26 узлов. Дальность хода составляет около 4000 морских миль на скорости 12 узлов.

Катера класса "Улучшенный Кейп" могут быть вооружены двумя 12,7-мм пулеметами, нести две надувные лодки с жестким корпусом (RHIB).