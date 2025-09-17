Войти
На учениях "Запад-2025" отработали развертывание "Орешника"

Генштаб ВС Белоруссии: на учениях "Запад" отработали развертывание "Орешника"

МИНСК, 16 сен — РИА Новости. На учениях "Запад-2025" отработали развертывание комплекса "Орешник", заявил начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.

"Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса "Орешник", — приводит его слова агентство Белта.

О планах отработать во время маневров схему применения "Орешника" сообщал глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

Впервые испытание новейшей российской системы средней дальности провели 21 ноября. Удар тогда нанесли по одному из ключевых заводов украинского ВПК в Днепропетровске. Это стало ответом на разрешение союзников Украины наносить удары вглубь России дальнобойными снарядами.

"Орешник" в Белоруссии

В конце 2024-го белорусский лидер Александр Лукашенко попросил разместить на территории республики новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Владимир Путин ответил, что считает возможным сделать это во второй половине 2025-го.

В начале августа президент России сообщил, что производство "Орешника" заработало: первый серийный комплекс прибыл в войска. Вопрос о его поставке в Белоруссию, скорее всего, закроют в этом году, а специалисты уже выбрали позиции для его установки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
