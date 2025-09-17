На выставке "Нева-2025" свои проекты представят более 700 экспонентов

Около 50 тысяч квадратных метров составит площадь экспозиции 18-й Международной выставки и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2025", которая пройдет с 23 по 26 сентября в петербургском КВЦ "Экспофорум". Как сообщили в оргкомитете мероприятия, более 700 экспонентов представят свои передовые разработки и технологии, охватывающие все аспекты морской отрасли.

"Предстоящее событие станет очередной важной вехой для российских и зарубежных профессионалов морской отрасли, – заявили в оргкомитете. – Участников "Невы-2025" ждет насыщенная программа, включающая обширную выставочную экспозицию, актуальные дискуссии, а также разнообразные культурные и спортивные мероприятия".

Выставка "Нева-2025"

В международную экспозицию войдут масштабные национальные павильоны Китая, Турции и Ирана. Среди иностранных участников выставки будут представители таких стран, как Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Оман, Южная Корея, Япония, Малайзия, Конго, Камерун, Греция, Нигерия, Египет, Беларусь, Азербайджан, Латвия и Казахстан. В рамках специальных мероприятий международного сотрудничества пройдет бизнес-завтрак "Перспективные направления и эффективные модели российско-китайского делового сотрудничества в судостроении и судоходстве", организованный совместно с Российским морским регистром судоходства.

Центр деловых контактов должен стать эффективным инструментом для поиска потенциальных партнеров и клиентов. Он предоставит участникам возможность провести прямые переговоры в комфортной обстановке, назначить встречи с интересующими компаниями, расширить пул и качество деловых контактов.

Всем участникам выставки будет доступно официальное мобильное приложение. С его помощью можно будет найти нужные стенды, информацию о компаниях в каталоге, проверять расписание мероприятий, формировать свое расписание с посещением важных сессий, назначать встречи в Центре деловых контактов, читать новости, смотреть прямые трансляции.

Впервые в рамках международной выставки "Нева-2025" пройдет награждение победителей первой национальной премии "Морской Олимп". По двум номинациям – "Лучший в море" и "Инновационное решение" – организаторы получили 111 заявок, их оценивали 23 приглашенных эксперта. 23 и 24 сентября лучшие проекты презентуют на стенде "Территория инноваций – практикум будущего" в павильоне G, где также разместятся экспонаты и фотовыставка конкурсантов.

Деловая программа "Нева-2025" включает пленарное заседание "Морская отрасль России: инновации и конкурентоспособность в условиях нового миропорядка", тематические конференции, круглые столы, семинары и другие дискуссионные форматы. Запланированы мероприятия, приуроченные к празднованию 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути. Под эгидой госкорпорации "Росатом" готовится конференция "Пять веков Севморпути: историческое наследие и потенциал национальной транспортной артерии", посвященная итогам и планам развития СМП как глобального маршрута по доставке транзитных грузов из Азии в Европу. Также будет работать бизнес-зал "Арктический".

Уникальной платформой для популяризации профессий в российской морской отрасли на выставке "Нева-2025" станет Центр развития карьеры, который позволит потенциальным кандидатам встретиться с работодателями из числа ведущих судостроительных и судоходных компаний, заинтересованных в поиске квалифицированных специалистов.

Стратегическим партнером выставки "Нева-2025" выступит Объединенная судостроительная корпорация. Титульными партнерами – ГК "Росатом", Российский морской регистр судоходства, СРП "ПРЕГОЛЬ". Официальными партнерами стали Корпорация морского приборостроения, концерн ВКО "Алмаз-Антей", ФГУП "Росморпорт", "Валком", "Морская Техника", "Аквамарин". Партнеры деловой программы – Строительная дноуглубительная компания, "ЮМАТЕКС Термо", машиностроительное предприятие "Винета", Алюминиевая Ассоциация, "Русский Свет", "Артбиография", НПП "ОРИОН". Партнер культурной программы – "Нева Тревел".

Подробная информация о выставке и регистрация участников доступны на официальном сайте мероприятия.