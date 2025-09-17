Греция пересматривает планы обновления парка истребителей

ЦАМТО, 16 сентября. Греция рассматривает возможность закупки дополнительных истребителей F-35A "Лайтнинг-2" вместо модернизации имеющихся F-16C/D до стандарта F-16V "Вайпер".

Как сообщает издание Kathimerini, переговоры с США о модернизации 38 истребителей F-16 Блок.50 до стандарта "Вайпер" продолжаются уже почти пять лет. Обеспокоенность Афин вызывает то, что модернизация, если она будет завершена к 2031 или 2032 году, может привести к ситуации, когда модернизированные самолеты устареют к моменту поступления на вооружение. Таким образом, командование ВВС намерено рассмотреть альтернативный вариант, а именно приобретение еще от 8 до 12 самолетов F-35A в дополнение к 20 F-35A уже заказанным в прошлом году.

Первый F-35A для ВВС Греции должен быть готов в 2028 году. При этом греческие самолеты первоначально будут находиться на территории США для обучения, прежде чем будут перебазированы в состав 117-го истребительного авиакрыла в Андравиде в начале 2030-х годов. Напротив, модернизация F-16 Блок.50, даже при снижении стоимости, потребует дальнейших модификаций до конца следующего десятилетия.

Переговоры по F-16 Блок.50 позволили снизить предполагаемую стоимость модернизации с первоначальных 1,9 млрд. евро до приблизительно 900 млн. евро. Тем не менее, остаются риски, связанные со сроками проведения работ и окончательной конфигурацией самолетов.

В отличие от этого, ожидается, что F-35A останется в строю в течение 50 лет, демонстрируя более высокую оперативную совместимость, особенно в сочетании с парком истребителей "Рафаль" F3R. Этот факт является одним из ключевых аргументов в пользу расширения программы F-35A вместо дальнейших инвестиций в промежуточные модернизации F-16.

Как уже сообщал ЦАМТО, в январе 2024 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Греции в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 40 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой, сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 8,6 млрд. долл. Самолеты предназначены для замены устаревших F-4 и Мираж-2000 ВВС Греции.

В июле 2024 года вслед за правительственным Советом по иностранным делам и обороне (KYSEA) приобретение 20 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" одобрила комиссия по вооружениям парламента Греции. Получение одобрения позволило Министерству обороны в июле 2024 года подписать письмо с предложением и принятием предложения (LOA) на поставку 20 самолетов F-35A и запустить процесс заключения контракта с Lockheed Martin Министерством обороны США.

По данным СМИ, соглашение стоимостью 3,47 млрд. евро предусматривает закупку 20 самолетов F-35A, двух дополнительных двигателей, четырех тренажеров, обучение личного состава и включает опцион на поставку 20 дополнительных истребителей. Эта сумма не включает вооружение, которое будет приобретено по отдельным соглашениям.

Командование ВВС Греции рассчитывает, что первая партия истребителей F-35A будет поставлена в 2028 году. Первоначально до 2030 года они будут применяться для обучения греческого летного и технического персонала на территории США. Все самолеты (20 ед.) будут поставлены в Грецию до 2033 года.