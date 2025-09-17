Войти
ТАСС

Разведчики отработали применение комплекса "Торн-МДМ" в рамках ССУ "Запад-2025"

907
0
0
Учения «Запад-2025»
Учения «Запад-2025».
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Военнослужащие определили координаты и создали "портрет" сигнала условного противника

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие радиоэлектронной разведки Ленинградского военного округа применили комплекс "Торн-МДМ" в рамках ССУ "Запад-2025" в Калининградской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В рамках совместных стратегических учений "Запад-2025" в Калининградской области подразделения радиоэлектронной разведки армейского корпуса Ленинградского военного округа отработали задачи по применению мобильного комплекса РБ-301Б "Торн-МДМ". Военнослужащие определили координаты и создали "портрет" сигнала условного противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что ранее разведчики развернули комплекс и замаскировали его на местности. На постоянном дежурстве были выставлены посты охраны, которые контролировали воздушное пространство от атак БПЛА. Подготовка комплекса к работе заняла не более 15 минут. В ходе учений военнослужащие провели поиск и пеленгацию радиоизлучающих средств условного противника, а после обнаружения сигнала операторы определили район сосредоточения "противника" и передали данные средствам радиоэлектронной борьбы и артиллерии.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Данные учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск пройдут на полигонах территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров. 

  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Борисоглебск-2
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
БПЛА
Военные учения
ШОС
