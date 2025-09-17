Войти
В Калининградской области в рамках учений «Запад-2025» применили комплекс «Торн-МДМ»

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

В рамках совместных российско-белорусских учений «Запад-2025» в Калининградской области подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) армейского корпуса Ленинградского военного округа отработали задачи по применению мобильного комплекса РБ-301Б «Торн-МДМ». Об этом 16 сентября сообщило Минобороны России.


Отмечается, что бойцы определили координаты и создали схему сигнала условного противника. При этом до этого разведчики развернули комплекс и замаскировали его на местности, применяя опыт участия в специальной военной операции (СВО). Также посты охраны контролировали воздушное пространство для защиты от атак беспилотников. Чтобы подготовить комплекс к работе, мобильной группе достаточно не более 15 минут.

Кроме того, в ходе учений военнослужащие провели поиск и пеленгацию радиоизлучающих средств противника. После обнаружения сигнала операторы определили район сосредоточения противника, а затем передали данные средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и артиллерии.

Ранее в этот день стратегические бомбардировщики Ту-160 осуществили полет над Баренцевым морем с условными пусками ракет на учении «Запад-2025». В Минобороны РФ подчеркнули, что все полеты выполняются в соответствии с международными нормами.

