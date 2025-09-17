Бельгия и Нидерланды передадут ВМС Болгарии тральщики класса "Трипартит"

ЦАМТО, 16 сентября. Минобороны Бельгии сообщило о намерении властей Бельгии и Нидерландов безвозмездно передать ВМС Болгарии 7 тральщиков-искателей мин (ТЩИМ) класса "Трипартит".

Так, Бельгия передаст Болгарии четыре тральщика класса "Трипартит", которые будут применяться для обеспечения поддержки действий ВМС Болгарии и, в определенной степени, Украины. Правительство Бельгии одобрило предложение Министерства обороны о передаче 12 сентября. Болгария возьмет на себя расходы по восстановлению кораблей до состояния готовности к боевому применению.

Власти Нидерландов ранее заявили о намерении присоединиться к данной инициативе. Учитывая важность усиления потенциала противоминной обороны в Черноморском регионе, страны договорились о передаче четырех бельгийских и трех голландских ТЩИМ, включая запасные части и тренажер. В ближайшее время представители трех стран проведут переговоры с целью согласования административных и технических аспектов поставки с последующим подписанием трехстороннего меморандума о взаимопонимании.

Передача кораблей будет осуществляться при соблюдении определенных условий. Болгария будет нести ответственность за финансирование их ввода в эксплуатацию и технического обслуживания. Работы будут осуществляться, по возможности, преимущественно через бельгийских подрядчиков.

Болгария также окажет необходимую помощь Украине в подготовке экипажей тральщиков класса "Трипартит". В июне 2025 года Бельгия и Нидерланды передали Украине первые два ТЩИМ данного типа из трех запланированных к поставке. Третье судно должно быть передано в конце 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время Бельгия и Нидерланды реализуют совместный проект закупки минных тральщиков для замены снимаемых с вооружения кораблей класса "Трипартит".

В мае 2019 года по результатам тендера контракт на поставку 12 новых платформ противоминной борьбы на базе минных тральщиков был присужден консорциуму Belgium Naval & Robotics (сформирован компаниями Naval Group и ECA Robotics). Официальная церемония заключения соглашения с министерствами обороны Бельгии и Нидерландов состоялась в июле 2019 года. Каждая из двух стран закупает шесть кораблей, оснащенных соответствующими системами противоминной обороны, включая около сотни подводных беспилотных аппаратов. Стоимость 10-летнего контракта на поставку и техническое обслуживание систем оценивается в 2,2 млрд. евро.

Поставки кораблей должны начаться в конце 2025 года. Как предполагается, последняя платформа будет передана заказчикам в 2030 году.