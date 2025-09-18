Войти
ТАСС

В России создали способный зависать в воздухе до суток беспилотник

723
0
+1
БПЛА «Зефир-М»
БПЛА «Зефир-М».
Источник изображения: Народный фронт /  ТАСС

БПЛА "Зефир-М" состоит из дрона и наземной станции, которая контролирует его работу

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российские разработчики при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта создали беспилотный летательный аппарат "Зефир-М", который может зависнуть в воздухе на сутки, выступая в роли ретранслятора связи, чтобы увеличить дальность применения атакующих дронов либо средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте.

"Зефир-М" - это многоцелевая платформа, которая имеет несущую способность от 10 до 30 кг. Это платформа, которая зависает до 24 часов в воздухе и может нести на себе ретрансляторы, системы освещения, РЭБ", - рассказал представитель компании-производителя Ярослав.

В Народном фронте уточнили, что система "Зефир-М" состоит из самого дрона и наземной станции, которая контролирует его работу. Фактически наземная станция обеспечивает питание и связь как по радиоканалу, так и по оптоволокну.

"Она использует интеллектуальную систему управления натяжением, что обеспечивает возможность работы в достаточно сложных условиях и сам дрон, который также может быть разным. Мы используем платформу грузоподъемностью от 4 до 10 кг, но может быть использована и система от 10 до 30 кг. Зависание происходит до 24 часов, дальше технологический перерыв. Может быть и дольше, но ресурсы двигателей и остального необходимо учитывать", - добавил Ярослав.

Также разработчики представили гусеничный робототехнический комплекс "Атлас-М" - тележку, которая может везти на себе от 100 до 200 кг или до 500 кг за собой.

© Народный фронт/ ТАСС

"Она имеет гусеничную платформу, а ее подрессорная масса (масса всех частей конструкции транспортного средства, расположенных выше подвески и передающих на нее свой вес, таких как кузов, двигатель и рама - прим. ТАСС) обеспечена амортизаторами - это достаточно сложное решение, но это обеспечивает большую стабилизацию, устойчивость и большие возможности по углам въезда и заезда. На сегодняшний момент максимальный угол заезда составляет 45 градусов", - уточнил Ярослав.

По его словам, система может выполнять автономные логистические задачи, а также выступать наземной станцией для дрона "Зефир-М". При такой коллаборации возможна ретрансляция связи до 50 км, что существенно расширяет поле для деятельности операторов БПЛА. После завершения СВО "Зефир-М" можно будет применять для спасательных операций и обеспечения безопасности критической инфраструктуры.

Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием и поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам - квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.09 09:42
  • 10538
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 18:08
  • 0
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".
  • 16.09 22:55
  • 0
Ответ на "«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне"
  • 16.09 17:49
  • 1
«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне
  • 16.09 16:53
  • 40
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 16.09 07:11
  • 83
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.09 03:01
  • 1
Зима на Украине не за горами: что нужно сделать, чтобы свет не погас (CNN, США)
  • 16.09 00:18
  • 0
Ответ на "В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»"
  • 16.09 00:05
  • 1
Демонстрация с силой: какое оружие показали на выставке DSEI-2025