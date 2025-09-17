Угроза морей: в каком состоянии находятся ядерные арсеналы Европы

Как модернизируются стратегические силы Франции и Великобритании

Франция начинает работы по модернизации основной части своего ядерного потенциала — межконтинентальных баллистических ракет для подводных лодок. Планы по развитию ядерного оружия реализуются и в Великобритании — там строят новые субмарины и модернизируют боеголовки для ракет «Трайдент-2». В каком состоянии сейчас находятся ядерные арсеналы европейских стран и какую потенциальную угрозу представляют для России — в материале «Известий».

Как модернизируются ядерные силы Франции

Французское агентство оборонных закупок (DGA) заключило контракт с аэрокосмической корпорацией Ariane Group на выполнение работ по разработке и производству четвертой версии французских межконтинентальных баллистических ракет M51, которые размещаются на атомных ракетных подводных лодках (ПЛАРБ) ВМС. С 2010 года М51 являются основой ядерного арсенала страны. Работы по новой модификации, получившей обозначение M51.4, призваны повысить дальность и точность и улучшить возможности преодоления систем противоракетной обороны (ПРО).

Начиная с 2010 года МБР М51 на французских ПЛАРБ серии «Триумфан» заменяют ракеты предыдущего поколения М45. В ноябре 2023 года проведены испытания самой современной модификации М51.3, которая сейчас находится в производстве и заменяет более старые модели. Французская морская МБР — трехступенчатая твердотопливная ракета с разделяющейся головной частью с баллистическими блоками индивидуального наведения. Всего ракета несет от 6 до 10 боевых блоков малого класса мощности (около 100 килотонн). Дальность действия — 10000 км. На дежурстве регулярно находится одна подводная лодка-носитель из четырех — «Триумфан», «Темерер», «Виджилан» или «Террибль». На каждой ПЛАРБ — 16 ракет. Французское руководство считает, что это обеспечивает вклад страны в собственную и общеевропейскую ядерную безопасность и создает некий потенциал ядерного сдерживания, который оказывает влияние на международную обстановку.

Ракета М51 — современная МБР уровня российской «Булавы» или американской «Трайдент-2». Система управления комбинированная — инерциальная с совмещением с астронавигацией и спутниковой навигацией. Причем с использованием европейских навигационных спутников системы «Галилео». И тем не менее принято решение готовить новую модификацию ракеты. Во-первых, на модернизированном изделии, судя по всему, впервые появится комплекс средств преодоления противоракетной обороны. Во-вторых, в новой модели реализуются все новинки в двигателестроении и системах управления. Опять же и военно-промышленный комплекс не должен простаивать, и бесшовная замена ракет на носителях пока возможна — французские подводные лодки прослужат еще достаточно долго.

Как модернизируются ядерные силы Великобритании

О подобной же модернизации думает и другая европейская ядерная держава — Великобритания. Ее ядерные силы сдерживания собраны только на атомных подводных лодках типа «Вэнгард» с 16 ракетами «Трайдент-2». Это ПЛАРБ «Вэнгард», «Викториос», «Виджилент» и «Вендженс», которые были введены в состав ВМС в 1993–1999 годах. Великобритания традиционно применяет американские ракеты «Трайдент-2», но со своими боеголовками национальной разработки, количество которых планирует увеличить со 180 до 260 единиц.

Гораздо серьезнее проблема собственно с лодками-носителями — их пора менять, и с 2016 года начато строительство серии новых ПЛАРБ типа «Дредноут». Сейчас в производстве уже три подводные лодки — «Дредноут», «Вэлиант», «Уорспайт». В планах закладка и четвертой — «Король Георг VI». Каждая будет иметь 12 шахт для ракет типа «Трайдент-2», а ракета будет нести до восьми боеголовок малого класса мощности. Старые лодки-носители планируется снять с вооружения и заменить лодками типа «Дредноут» до 2035 года. Кстати, так же, как во Франции, в Великобритании на боевом дежурстве всегда как минимум одна ПЛАРБ.

Как модернизируются британские ядерные «Трайденты»? Американские ракеты как-то улучшать без ведома США невозможно, но Британия может модернизировать боеголовки — и такие работы ведутся. Реализуется национальная программа создания новых боеголовок Astraea A21, которые, возможно, будут более компактными и смогут выдерживать новые типы траекторий полета ракет. «Трайдент-2» может применяться как по классическим высоким баллистическим траекториям, так и по пологим настильным, что создает определенные проблемы для противоракетной обороны, так как боеголовки в таком случае обнаруживаются чуть позже и идут на меньшей высоте. Цель программы создания новых боеголовок — выйти на оснащение обновленных «Трайдентов» ими к началу 2030-х годов, именно на это выделяются сотни миллионов фунтов стерлингов.

Представляют ли угрозу французские и британские ядерные силы? Ракеты на подводных лодках в просторах Мирового океана всегда являются фактором неопределенности, который нельзя не учитывать. Но здесь их не так много, как у основного игрока гонки — США. Всего по одной ПЛАРБ на боевом дежурстве. И главное — с советских времен ядерный потенциал европейских стран учитывался и СССР, и Российской Федерацией. Наши системы предупреждения о ракетном нападении имеют глобальный охват и контролируют в том числе потенциально возможные районы базирования европейских ПЛАРБ. Пуск любой ракеты будет обнаружен. Далее обычные баллистические боеголовки таких ракет могут быть перехвачены российскими системами ПРО — стационарной А-135 или мобильными С-500.

