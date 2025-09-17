Нетаньяху: Израиль продолжит увеличивать инвестиции в производство оружия

ЦАМТО, 16 сентября. Израиль продолжит увеличивать инвестиции в собственное производство оружия, чтобы не зависеть от европейских производителей, заявил 15 сентября премьер страны Биньямин Нетаньяху.

"Мы продолжим увеличивать инвестиции в производство оружия, чтобы не зависеть от слабых западноевропейских лидеров, которые идут на поводу у экстремистских мусульманских меньшинств в своих странах, и именно это мы и делаем", – цитирует "РИА Новости" заявление, которое распространила канцелярия премьера.

Б.Нетаньяху подчеркнул, что несмотря на два года войны, израильский шекель укрепился, дефицит бюджета сократился, а иностранные инвестиции в сферу НИОКР в Израиле остаются самыми высокими в мире после США.