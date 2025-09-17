BFMTV: Франция разрабатывает новую модификацию баллистической ракеты M51

ЦАМТО, 16 сентября. Французская компания ArianeGroup разработает новую модификацию стратегической баллистической ракеты М51, находящейся на вооружении сил ядерного сдерживания Франции.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 15 сентября телеканал BFMTV со ссылкой на компанию и Генеральную дирекцию по вооружениям (DGA) Минобороны Франции.

"Ракета М51 получит новую жизнь. DGA объявила о заключении с компанией ArianeGroup, разработчиком ракеты, контракта (сумма не разглашается) на разработку и производство четвертой модификации этой ракеты, находящейся на вооружении Стратегических океанских сил Франции (морской компонент французских сил ядерного сдерживания, ведущий постоянное патрулирование океана – ред.) с 2010 года", – говорится в материале.

Ракетой М51 оснащены четыре стратегические атомные подводные лодки типа Triomphant, являющиеся "основой французского ядерного сдерживания", сообщает телеканал. Каждая из этих субмарин может нести 16 таких ракет. На них и будет развернуто четвертое поколение М51.4. Этими ракетами также оснастят новые стратегические атомные подводные лодки третьего поколения, разработка которых началась компанией Naval Group в 2024 году, передает BFMTV.

Масса новой модификации ракеты М51 будет составлять около 50 т, длина – 12 м. По заявлению руководителя программы по производству этих ракет, они относятся к классу "море-земля", смогут подниматься в атмосферу и достигать скорости 20 тыс. км/ч (20М). Остальные ТТХ ракеты неизвестны.

М51 является пятым поколением французских баллистических ракет, которая поступила на вооружение в 2010 году и заменила собой ракеты М45. В настоящее время на вооружении французских атомных подлодок состоят ракеты М51.2, на смену которым в ближайшее время должно прийти третье поколение М51.3, сообщает BFMTV.