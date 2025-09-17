Войти
ЦАМТО

Николай Патрушев встретился с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом

Флаги России и Вьетнама
Источник изображения: https://defencevn.blogspot.com

ЦАМТО, 16 сентября. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, находящийся с рабочим визитом во Вьетнаме, провел переговоры с министром общественной безопасности страны Лыонг Там Куангом, передает "РИА Новости".

В ходе переговоров стороны обсудили проблематику противодействия вызовам и угрозам на море, включая борьбу с пиратством, терроризмом и организованной преступностью.

"Знаем, что ваше ведомство проводит большую работу, связанную с обеспечением законности, правопорядка и безопасности в прилегающих акваториях. Это чрезвычайно сложная работа, особенно если учесть географию омывающих Вьетнам морей, а также традиционно непростую обстановку в вашем регионе, где по-прежнему сохраняется целый ряд вызовов и угроз, нередко исходящих именно с морских направлений", – отметил на встрече председатель Морской коллегии РФ.

В состав российской делегации на консультациях вошли представители министерств, ведомств и организаций, осуществляющих морскую деятельность.

В рамках визита во Вьетнам в период 15-18 сентября председатель Морской коллегии РФ проводит в Ханое и Вунгтау серию консультаций по вопросам российско-вьетнамского сотрудничества в морской сфере с участием представителей ведомств, компаний и организаций двух стран. Отдельный акцент будет сделан на взаимодействие в области судоходства, подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности и военно-морского сотрудничества, сообщили в Морской коллегии РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Персоны
Патрушев Николай
